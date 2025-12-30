快訊

面板雙虎看好明年Q1表現

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）下修2026年全球筆電出貨量至年減5.4%，看淡NB用面板出貨動能。面板雙虎展望明年產業景氣，群創（3481）董事長洪進揚認為，明年首季有望迎「開門紅」，主要是電視需求表現佳。友達董事長彭双浪則看好IT換機，以及冬季奧運、世界盃的登場帶動對大尺寸電視的需求成長。

群創董事長洪進揚日前表示，第4季是2025年營運的谷底。客戶們考量記憶體大漲缺貨，搶著備貨面板等零組件，群創因而迎來急單。他指出，仍樂觀看待面板的需求量與價格，明年首季電視需求表現最佳。

集邦科技指出，記憶體缺貨牽動價格走揚，電視價格也跟著蠢動，電視面板已開始醞釀2026年元月起漲價的氛圍。洪進揚證實，本季已有急單出現，推測是客戶端因應記憶體漲價及缺貨，啟動提前備貨潮。

展望2026年，洪進揚預言，目前看到「量」與「價」均樂觀，其中電視面板的需求更好些，電視面板約占群創各類面板出貨量的三成，比重不小。他指出，通量客戶端給的MOU是一年的需求量，面板價格動態調整，客戶端亦將視市況調整拉貨量。

友達董事長彭双浪先前表示，2026年值得興奮的景氣升溫訊息，包括疫情期間的舊機換機潮逐漸發酵；電視面板可望受惠於冬季奧運、世界盃的登場帶動需求；筆電面板則主要來自Windows 10結束帶動換機潮、AI PC成長，以及電競機種需求成長挹注IT面板成長。

