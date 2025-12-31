能率揪輝達 搶AI商機

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率（5392）再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫蘊林科（Linker Vision），藉此強強聯手，瞄準AI人形機器人與智慧城市等市場商機，估計最快2026年AI投資效應將挹注集團成長。

鑫蘊林科昨（30）日對外宣布，已完成3,500萬美元（約新台幣10.97億元）的A輪募資，而本輪募資由能率集團（Abico）領投，主要投資人則包含能率、能率亞洲、佳能、輝達以及台灣其他銀行機構，這是鑫蘊林科推動全球AI生態系發展的重要里程碑。

能率集團近年來積極布局AI與機器人新興領域，先前投資的Agility Robotic不僅獲得輝達投資，如今雙方又再次「英雄所見略同」，共同參與鑫蘊林科的A輪募資，成為能率集團與輝達共同投資的另一代表作。

針對本次投資案，能率創新副董事長董俊毅昨天表示，能率亞洲近年明確將AI、機器人與智慧製造列為投資主軸，扮演集團內「前瞻布局」的先鋒角色。