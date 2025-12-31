能率揪輝達 搶AI商機

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率（5392）再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫蘊林科（Linker Vision），藉此強強聯手，瞄準AI人形機器人與智慧城市等市場商機，估計最快2026年AI投資效應將挹注集團成長。

鑫蘊林科昨（30）日對外宣布，已完成3,500萬美元（約新台幣10.97億元）的A輪募資，而本輪募資由能率集團（Abico）領投，主要投資人則包含能率、能率亞洲、佳能、輝達以及台灣其他銀行機構，這是鑫蘊林科推動全球AI生態系發展的重要里程碑。

能率集團近年來積極布局AI與機器人新興領域，先前投資的Agility Robotic不僅獲得輝達投資，如今雙方又再次「英雄所見略同」，共同參與鑫蘊林科的A輪募資，成為能率集團與輝達共同投資的另一代表作。

針對本次投資案，能率創新副董事長董俊毅昨天表示，能率亞洲近年明確將AI、機器人與智慧製造列為投資主軸，扮演集團內「前瞻布局」的先鋒角色。

外資買超44億！連2天「敲進群創逾11萬張」 股王信驊今再創新天價

明年2026押美股還台股？掀網論戰：台積電確定性高、但台美難脫勾

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

2025台灣10大新聞 馬太鞍溪堰塞湖洪災登榜首

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...

外資唱旺半導體 按讚台廠…點將台積、日月光、京元電等六業者

儘管市場對AI發展看法分歧，但大咖外資券商仍看好長期發展。美銀證券在最新「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛...

晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明...

台積電加速推進中科1.4奈米廠

台積電昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也...

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

經濟部昨（30）日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助4...

