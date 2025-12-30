快訊

守住機密！慶祝全國保全日 台積電20名保全攔截險外流文件獲表揚

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全國保全日，20名台積電保全人員成功攔截企圖外流的機密文件獲表揚。記者宋健生／攝影
全國保全日，20名台積電保全人員成功攔截企圖外流的機密文件獲表揚。記者宋健生／攝影

中華民國保全商業同業公會全國聯合會30日在台中潮港城慶祝全國保全日，並表揚20名台積電（2330）保全，他們在第一線稽查中，成功攔截企圖外流的機密文件，成為守住台灣競爭力最後防線的英雄。

保全公會全聯會理事長張達錩致詞表示，全台30萬名保全大軍，結合AI監控科技，今年已協同警方破案81件，不僅防範突擊式傷害，更在科技戰的最前線，為台灣編織起最強盾牌。

今天是全國保全日，來自全台逾600名保全齊聚歡慶，一起驗收社會維安績效。張達錩說，十年來，表揚保全同仁或總幹事協警破案有功累計達348件，今年度更高達81件，充分展現保全業與警方的緊密合作帶來卓越成效。

其中最受矚目的是，台積電首次提報表揚的20名保全。張達錩指出，在兩岸與國際地緣政治日益嚴峻之際，台積電的維安早已升級至國安級別。對比於內部員工異常存取檔案，甚至資深副總引發2奈米先進製程洩密疑雲，這20名獲表揚的保全人員，憑藉專業與忠誠，在多次稽查中攔截非法攜出機密，守護了國家先進科技。

除了守護高科技，張達錩說，保全業正全面轉型。目前政府積極推動由軍、警、憲及特勤退役人員組成的「第五級保全」，這群需要接受20小時培訓，及通過3,000公尺體能訓練的菁英，已進駐水、電廠等關鍵基礎設施，確保國安滴水不漏。

此外，保全業有如一道隱形防護網，在台灣每一個角落悄然維護民眾生活，提升社會「見警率」，防範突擊式傷害事件發生，守護人民生命財產安全。例如台中華岡、巨僑、中興、中華警安、警聯、俊邦及亞東等8家系統保全公司，七年來參與台中市警局規劃的保全協防治安創新作為，無償協助18所大學夜間巡守，發揮了警民合作成效，守護校園安全，今晚也獲表揚。

保全公會全聯會理事長張達錩說，30萬保全人員是一道隱形防護網，維護全民身家安全。記者宋健生／攝影
保全公會全聯會理事長張達錩說，30萬保全人員是一道隱形防護網，維護全民身家安全。記者宋健生／攝影

