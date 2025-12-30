快訊

中央社／ 新竹30日電
外媒報導，台積電美國亞利桑那第2座晶圓廠可能提早1年於2027年量產3奈米，三星德州廠則將量產2奈米。歐新社
外媒報導，台積電美國亞利桑那第2座晶圓廠可能提早1年於2027年量產3奈米三星德州廠則將量產2奈米。法人從特斯拉AI晶片量產進度，以及分別採用台積電及三星代工生產策略來分析，兩大晶圓代工廠在美國的先進製程及量產時程，競爭態勢明顯加劇，但對台積電不全然是壞事。

⭐2025總回顧

韓國媒體Digital Daily報導，台積電亞利桑那第1座廠已經量產4奈米製程，第2座晶圓廠預計2027年量產3奈米製程，較規劃的2028年提早1年。此外，三星（Samsung）德州泰勒廠量產計畫也可能有調整，採用的製程技術從原先規劃的4奈米改為2奈米。

對於亞利桑那州第2座晶圓廠3奈米量產時程提早1年的消息，台積電回應表示，目前沒有更新資訊。台積電董事長暨總裁魏哲家曾於法人說明會中表示，蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）等客戶對AI需求強勁，亞利桑那州廠將加速推進，第2座廠進度提早至少2季。

分析師王兆立指出，電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，特斯拉即將推出的人工智慧晶片AI5將由台積電的亞利桑那州廠和三星的德州廠代工生產，AI5預計在2026年提供樣品與小量出貨，於2027年中大規模量產。

王兆立表示，特斯拉AI晶片AI5傳出分別採用台積電3奈米的N3P製程及三星的2奈米製程生產，依此推估，台積電亞利桑那第2座廠可能提前於2027年量產。隨著台積電和三星紛紛提升美國廠布局及進程，美國晶圓代工市場競爭勢將加劇。

王兆立進一步指出，特斯拉同時委由台積電與三星代工生產AI晶片，一方面可以提高供應彈性，獲得充裕的產能；另方面可以避免仰賴單一廠商的風險，增強供應鏈韌性。

王兆立說，在特斯拉等客戶的支持下，三星擴大美國布局，台積電面臨的競爭可能升高；不過，同時可以減緩壟斷市場的風險，對於台積電不全然是壞事。

台積電亞利桑那廠提前量產3奈米 美國市場競爭加劇…分析師：不全是壞事

