OPPO新機Reno15系列台灣首發 2億畫素鏡頭導入中高階機型

中央社／ 台北30日電

OPPO今天在台灣發表新機Reno15系列，台灣總經理劉金表示，由台灣市場首發，並首度將旗艦級2億畫素鏡頭導入中高階Reno系列，OPPO的策略是「穩中求進」，推動中高階產品銷售，今年前3季800美元以上的高階產品銷量年增超過5倍。

OPPO在台發表新機Reno15系列共4款機型，搭載2億畫素主鏡頭、3.5倍長焦、5000萬畫素超廣角前鏡頭及4K HDR錄影功能，分別搭載6.78吋、6.32吋螢幕，已於官方通路、官方指定電商平台及經銷門市開賣，並將於1月2日起於3大電信商等全通路開賣。

OPPO台灣總經理劉金表示，OPPO在年底迎來最後一款新機Reno15 系列，並由台灣市場首發，首度將旗艦級2億鏡頭導入中高階Reno系列。

他進一步說，OPPO的策略是「穩中求進」，專注推動中高階產品銷售，今年前3季800美元以上的高階產品銷量年增超過5倍。通路布局方面，OPPO在台灣有13家體驗店，今年新增2店，並計劃在未來3至5年內在六都核心商圈持續擴展。

OPPO 鏡頭

