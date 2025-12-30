快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

受不了房東剝削！台積電工程師盼「睡停車場」 網曝1招更舒適

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱台積電工程師的網友坦言不堪房租壓力，興起不如睡在公司停車場的念頭。歐新社
一名自稱台積電工程師的網友坦言不堪房租壓力，興起不如睡在公司停車場的念頭。歐新社

隨著AI產業蓬勃發展，台灣科技業也受惠，相關產業的窄門人人搶著入行。一名網友表示，在新竹科學園區工作2、3年，但房租也被房東漲了好幾次，腦中一時浮現不如睡車上的念頭，原PO粗估開銷後直呼「好像怎麼算，都比被兇巴巴的新竹房東剝削還要划算」。

一名男網友在Dcard以「竹科 睡公司停車場的可能性？」為題發文，他提到自己進入台積電工作2、3年，無奈房租也被漲了好幾輪，不堪房東剝削之下，原PO興起「不如睡車上」的念頭。

原PO表示，若買一輛小轎車，平日2至3天停公司地下室，洗澡在公司健身房、三餐也在公司解決，下班後再將車換位置或開到其他廠的停車場，避免被保全抓過夜違規。平日的另外2至3天，再開1小時回老家洗衣服與拿生活必需品。

這套粗略規劃的「車宿生活」，讓原PO直呼「好像怎麼算，都比被兇巴巴的新竹房東剝削還要划算」，此外還能隨時處在待命狀態，讓公司隨call隨到。

原PO的睡停車場計畫曝光後，許多網友紛紛留言回應，「都上山了居然要睡車上…我看了什麼」、「太沒生活品質了吧⋯你不如騎機車上下班，住偏一點租金便宜的地方」、「幹嘛哪麼累直接睡公司就好了，之前睡過3個多月，免費冷氣機車油錢都省了」、「只要能解決夏天太熱、半夜要起來上廁所這些問題，其實都可以接受」。

此外，有人提醒原PO不要停新廠的地下停車場，除了不通風之外還容易被保全驅離，他建議原PO可以停舊廠的立體停車場，因為較通風，通常保全不太會驅趕在車上睡覺的人；另外也有鄉民提到原PO可考慮買電動車，避免冷氣吹到途中傳統油車電瓶沒電。

台積電 停車場 竹科 Dcard 房東

