今年營運受外在環境因素影響 擷發科明年可望有雙引擎催動

ASIC設計服務與AI軟體解決方案業者擷發科（7796）今年營運表現受到外在環境因素影響，但該公司董事長楊健盟表示，預期在ASIC專案，加上AI軟體相關POC案進入商業化的帶動下，明年下半年將會展現很大的營運動能。

擷發科本來預期國外客戶NFC IC專案會在今年投片並量產，並帶來不錯的營收成績，但受到美國關稅與國際政經情勢等衝擊，讓客戶有所顧慮，因此進度延遲。該公司指出，該產品預期明年內將量產。

在上述晶片量產之前，擷發科日前宣布，這顆 NFC收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，此專案創下FTR（First-time-right）的紀錄，初步測試良率高達99％，在第一次投片即通過全數功能驗證。此產品特別強化抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造，希望在複雜環境下仍維持高穩定通訊。

同時，擷發科提到，此NFC晶片的成功，為其建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。該公司正積極整合此硬體晶片與自主開發的AI影像辨識軟體，推進具備雙因子認證的次世代智慧安控解決方案。將底層通訊晶片與上層AI演算法深度結合的能力，正是其有別於傳統IC設計公司的競爭優勢。

另外，楊健盟說，擷發科在AI軟體平台方面頗有進展，原先預期明年才會有相關營收，但已提早開始認列。其AI軟體平台方案可以跨多個硬體平台使用，已進行多個相關應用POC案，今年下半開始就陸續有相關收入，估計明年應可逐漸放量。該公司也會於明年初的CES展中對外展示幾個成功且可公布的應用POC案件，希望進一步打入美國市場。