快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

今年營運受外在環境因素影響 擷發科明年可望有雙引擎催動

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
擷發科董事長楊健盟。聯合報系資料庫
擷發科董事長楊健盟。聯合報系資料庫

ASIC設計服務與AI軟體解決方案業者擷發科（7796）今年營運表現受到外在環境因素影響，但該公司董事長楊健盟表示，預期在ASIC專案，加上AI軟體相關POC案進入商業化的帶動下，明年下半年將會展現很大的營運動能。

⭐2025總回顧

擷發科本來預期國外客戶NFC IC專案會在今年投片並量產，並帶來不錯的營收成績，但受到美國關稅與國際政經情勢等衝擊，讓客戶有所顧慮，因此進度延遲。該公司指出，該產品預期明年內將量產。

在上述晶片量產之前，擷發科日前宣布，這顆 NFC收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，此專案創下FTR（First-time-right）的紀錄，初步測試良率高達99％，在第一次投片即通過全數功能驗證。此產品特別強化抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造，希望在複雜環境下仍維持高穩定通訊。

同時，擷發科提到，此NFC晶片的成功，為其建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。該公司正積極整合此硬體晶片與自主開發的AI影像辨識軟體，推進具備雙因子認證的次世代智慧安控解決方案。將底層通訊晶片與上層AI演算法深度結合的能力，正是其有別於傳統IC設計公司的競爭優勢。

另外，楊健盟說，擷發科在AI軟體平台方面頗有進展，原先預期明年才會有相關營收，但已提早開始認列。其AI軟體平台方案可以跨多個硬體平台使用，已進行多個相關應用POC案，今年下半開始就陸續有相關收入，估計明年應可逐漸放量。該公司也會於明年初的CES展中對外展示幾個成功且可公布的應用POC案件，希望進一步打入美國市場。

AI 軟體 晶片

延伸閱讀

遭指人臉辨識設備用中國零件 研勤：關鍵零件皆採台廠

AI儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

爆量13萬張！可寧衛衝30元遇逆風高檔震盪 能站穩腳步？

相關新聞

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（N...

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

因應筆電與伺服器需求…英業達發重訊宣布子公司於泰國擴產

代工廠英業達持續海外擴產，今天董事會通過子公司InventecElectronics（Thailand）Co.,Ltd....

展碁記憶體代理業務強勁成長 擴大供給面找美光、長江存儲產品

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁是三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見（2451）等國...

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20...

TrendForce：下調明年全球筆電出貨至年減5.4% Apple、Lenovo展韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。