展碁記憶體代理業務強勁成長 擴大供給面找美光、長江存儲產品

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁是三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見（2451）等國際記憶體品牌在台核心代理商，在記憶體持續漲價下，目前相關業務已占展碁近一成營收，且獲利同步上揚。展望2026年，展碁預期記憶體相關業務持續成長，且積極擴大供給面，與青雲（5386）合作，跨至美光（Micron）記憶體代理業務，同時，展碁也與長江存儲的代理商星睿奇合作，預計相關合作案將於2026年陸續發酵。

展碁是三星電子、SanDisk、WD與創見等國際記憶體品牌在台灣的核心代理商，在記憶體持續漲價下，帶動展碁的記憶體營收比重從今年初的6%，到年底約8~9%，且獲利同步上揚，相關產品線ASP向上攀高。

展碁總經理林佳璋分析，記憶體漲價趨勢不變，展碁會積極與原廠協調優先供貨配額，以確保關鍵產品供應穩定。目前來看，記憶體呈現供不應求，第4季市場需求維持強勁，預期2026年相關業務持續成長。

此外，因應市場強勁需求，展碁目前正與三星電子洽談更多代理產品項目，並與青雲合作，跨至美光記憶體代理業務，同時，展碁也與長江存儲的代理商星睿奇合作，擴大供給面，預計相關合作案將於2026年發酵。

除了搶攻記憶體商機外，展碁2026年另一成長動能則來自輝達（NVIDIA）AI超級電腦DGX Spark，目前展碁代理銷售麗臺（2465）與同屬宏碁（2353）集團的安圖斯（7875）產品，銷售呈現供不應求。

另，展碁持續擴張「夥伴經濟」版圖，首度插旗澳洲市場。日前宣布將以總價709萬澳元（新台幣約1.49億元），自母公司宏碁及關聯企業手中取得澳洲IT通路商BLUECHIP股權，預計將於2026年上旬完成交易案。

BLUECHIP主要專注商用領域，每年營收規模約50億元，與消費業務占比較高的展碁具有互補性，隨著明年上旬交易案完成，展碁將認列BLUECHIP業績，成為2026年營收新動能。

整體來看，林佳璋樂觀看待2026年營運，預期將有雙位數增長；法人預估，在記憶體產品及輝達AI超級電腦相關業務加持下，加上明年認列BLUECHIP業績，預估展碁2026全年營收有望挑戰350億大關新高紀錄。