因應筆電與伺服器需求…英業達發重訊宣布子公司於泰國擴產
代工廠英業達持續海外擴產，今天董事會通過子公司Inventec Electronics（Thailand）Co.,Ltd.配合業務需要，擬購置土地、設備及廠務工程，在泰國生產筆記型電腦及伺服器。
⭐2025總回顧
英業達發布重大訊息說明，購置土地位於泰國北欖府Bhakasa Industrial工業區B-04、B-05、B-06號地塊，總面積約5萬326平方公尺，交易總金額3億9632萬泰銖（約新台幣3.94億元）。購置的生產設備及廠務工程交易金額為1億2450萬美元（約新台幣39億元）。
英業達總經理蔡枝安11月11日在法人說明會表示，2025年資本支出約4至4.5億美元，2026年不超過5億美元，在泰國、美國投資會增加，伺服器在台灣、上海、墨西哥、捷克、泰國廠已出貨，美國廠2026年第1季會備妥。
展望2026年，蔡枝安預期伺服器業務將年增雙位數百分比，筆電和手持裝置業務將年增個位數百分比，業績、毛利率表現會比2025年成長；人工智慧（AI）伺服器2025年在整體伺服器業務比重約40%至45%，2026年有望超過5成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言