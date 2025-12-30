因應筆電與伺服器需求…英業達發重訊宣布子公司於泰國擴產

快訊

中央社／ 台北30日電
英業達。聯合報記者／吳康瑋 攝影
代工廠英業達持續海外擴產，今天董事會通過子公司Inventec Electronics（Thailand）Co.,Ltd.配合業務需要，擬購置土地、設備及廠務工程，在泰國生產筆記型電腦及伺服器

英業達發布重大訊息說明，購置土地位於泰國北欖府Bhakasa Industrial工業區B-04、B-05、B-06號地塊，總面積約5萬326平方公尺，交易總金額3億9632萬泰銖（約新台幣3.94億元）。購置的生產設備及廠務工程交易金額為1億2450萬美元（約新台幣39億元）。

英業達總經理蔡枝安11月11日在法人說明會表示，2025年資本支出約4至4.5億美元，2026年不超過5億美元，在泰國、美國投資會增加，伺服器在台灣、上海、墨西哥、捷克、泰國廠已出貨，美國廠2026年第1季會備妥。

展望2026年，蔡枝安預期伺服器業務將年增雙位數百分比，筆電和手持裝置業務將年增個位數百分比，業績、毛利率表現會比2025年成長；人工智慧（AI）伺服器2025年在整體伺服器業務比重約40%至45%，2026年有望超過5成。

伺服器 泰國 英業達 資本支出

