世界先進加速全方位人才發展 打造領導梯隊與知識傳承雙軸並進

專業晶圓代工廠世界先進（5347）在其ESG報告書揭露，今年公司共舉辦五梯次新進工程師訓練，累積培育400位新進工程師，展現持續投入人才養成的承諾。世界先進並強調，公司正加速全方位人才發展，打造領導梯隊與知識傳承雙軸並進。

世界先進表示，公司深信人才是企業最重要的資產，也是永續競爭力的關鍵。公司依據願景、策略目標，並結合組織需求，打造完整的人才發展體系，為同仁量身規劃學習與職涯成長路徑。2025年，世界先進公司全年共舉辦五梯次新進工程師訓練，累積培育400位新進工程師，展現持續投入人才養成的承諾。

自2022年起，世界先進公司正式啟動人才發展專案，發展專案兼顧通才與專才養成，拓展員工視野並快速提升領導力，確保未來成長具備充足且優質的人才資源。

以新人訓練中心（Training Development Team ，TDT）為例，中心專注於新進工程師的職場適應與專業養成，課程涵蓋基礎與進階知識、元件實務操作與部門實習，並強調核心能力養成與團隊融入，建立高效溝通與持續成長的職場氛圍。自2023年成立至今已培育逾百位專業講師，課程滿意度更高達 4.8分（滿分5分），顯示培訓品質深受肯定，有效提升組織運作效率，亦提升新進員工的職場認同與歸屬感。

在人才發展專案中，領導力培育亦是重點，公司推動「管理梯隊儲備發展專案」（Vanguard Management Development Program，VMDP）以「打造領導梯隊」與「落實知識傳承」為雙軸，課程涵蓋新任、中階至高階主管，內容橫跨領導管理、研發創新、財務管理與商業營銷，並聚焦六大核心職能：領導力、判斷力、創新力、團隊協作、人才培育與跨領域知識整合，構築從新進員工到管理幹部的完整培育路徑。為確保策略契合度，世界先進公司成立「人才發展委員會」，由經營團隊擔任委員，定期檢視訓練成果並提出優化方案，為企業長遠發展奠定基礎。

為促進公司自主學習文化建立，世界先進公司自2020年起導入SAP-LMS數位學習平台，建立即時、彈性且多元的學習機制，累計開設近942門課程，並翻新61門教材，涵蓋技術、管理與通識領域。2025年線上學習人次達約7.7萬次，展現員工高度參與和自主學習動能，進一步強化企業學習文化與知識資本累積。

透過系統化的人才培育機制，世界先進公司全面提升人才素質與組織效能，並將持續投入資源，推動人才策略與ESG目標深度融合，展現對員工、產業與社會的責任與承諾。