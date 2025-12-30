快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

世界先進加速全方位人才發展 打造領導梯隊與知識傳承雙軸並進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界先進加速全方位人才發展， 打造領導梯隊與知識傳承雙軸並進。圖／世界先進提供
世界先進加速全方位人才發展， 打造領導梯隊與知識傳承雙軸並進。圖／世界先進提供

專業晶圓代工廠世界先進（5347）在其ESG報告書揭露，今年公司共舉辦五梯次新進工程師訓練，累積培育400位新進工程師，展現持續投入人才養成的承諾。世界先進並強調，公司正加速全方位人才發展，打造領導梯隊與知識傳承雙軸並進。

⭐2025總回顧

世界先進表示，公司深信人才是企業最重要的資產，也是永續競爭力的關鍵。公司依據願景、策略目標，並結合組織需求，打造完整的人才發展體系，為同仁量身規劃學習與職涯成長路徑。2025年，世界先進公司全年共舉辦五梯次新進工程師訓練，累積培育400位新進工程師，展現持續投入人才養成的承諾。

自2022年起，世界先進公司正式啟動人才發展專案，發展專案兼顧通才與專才養成，拓展員工視野並快速提升領導力，確保未來成長具備充足且優質的人才資源。

以新人訓練中心（Training Development Team ，TDT）為例，中心專注於新進工程師的職場適應與專業養成，課程涵蓋基礎與進階知識、元件實務操作與部門實習，並強調核心能力養成與團隊融入，建立高效溝通與持續成長的職場氛圍。自2023年成立至今已培育逾百位專業講師，課程滿意度更高達 4.8分（滿分5分），顯示培訓品質深受肯定，有效提升組織運作效率，亦提升新進員工的職場認同與歸屬感。

在人才發展專案中，領導力培育亦是重點，公司推動「管理梯隊儲備發展專案」（Vanguard Management Development Program，VMDP）以「打造領導梯隊」與「落實知識傳承」為雙軸，課程涵蓋新任、中階至高階主管，內容橫跨領導管理、研發創新、財務管理與商業營銷，並聚焦六大核心職能：領導力、判斷力、創新力、團隊協作、人才培育與跨領域知識整合，構築從新進員工到管理幹部的完整培育路徑。為確保策略契合度，世界先進公司成立「人才發展委員會」，由經營團隊擔任委員，定期檢視訓練成果並提出優化方案，為企業長遠發展奠定基礎。

為促進公司自主學習文化建立，世界先進公司自2020年起導入SAP-LMS數位學習平台，建立即時、彈性且多元的學習機制，累計開設近942門課程，並翻新61門教材，涵蓋技術、管理與通識領域。2025年線上學習人次達約7.7萬次，展現員工高度參與和自主學習動能，進一步強化企業學習文化與知識資本累積。

透過系統化的人才培育機制，世界先進公司全面提升人才素質與組織效能，並將持續投入資源，推動人才策略與ESG目標深度融合，展現對員工、產業與社會的責任與承諾。

世界先進 工程師 晶圓代工廠

延伸閱讀

Global Mall實踐永續理念 2025年共獲20項國內外獎項與認證

爆量13萬張！可寧衛衝30元遇逆風高檔震盪 能站穩腳步？

ESG為共同語言…從永續信念到投資說服力 桃園青年局攜手社企拓展長期價值

新北校園割頸案愛心募款專案 楊父發聲明感謝「援助已足夠」

相關新聞

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（N...

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

因應筆電與伺服器需求…英業達發重訊宣布子公司於泰國擴產

代工廠英業達持續海外擴產，今天董事會通過子公司InventecElectronics（Thailand）Co.,Ltd....

展碁記憶體代理業務強勁成長 擴大供給面找美光、長江存儲產品

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁是三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見（2451）等國...

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20...

TrendForce：下調明年全球筆電出貨至年減5.4% Apple、Lenovo展韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。