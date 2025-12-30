怡利電11.6億元收購統亞電子全數股權 跨足無人機

車用多媒體系統商怡利電子今天召開董事會，下午宣布通過以每股新台幣116元，取得統亞電子科技100%股權投資案，交易金額11.6億元，跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域。

怡利電下午召開重大訊息說明會，發言人總管理處副總經理柯茂全指出，統亞電子產品涵蓋二輪車、農業機械、建築機械、遊艇等燈具、儀表、各式電裝品與引擎零件，近年來打入無人機引擎精密零件市場，並已少量外銷出貨。

柯茂全指出，怡利電透過取得統亞電子科技100%股權，擴大營業範圍，新增產品線包含二輪、農建機、空中、水上載具等非傳統四輪的電子組件與引擎精密組件，統亞引擎零組件也打入無人機引擎通路。

柯茂全表示，怡利電自主研發的車載無人機，應用在貨櫃車頭與拖車頭的駕駛視野輔助系統，可彌補貨櫃或被拖車車身周邊與後方的視野盲區，與統亞電子結合，整合無人機的軟硬體關鍵技術，藉此開拓無人機產業。

此外，統亞電子長期深耕二輪與特殊載具領域，柯茂全指出，這是怡利電切入非四輪市場的重要關鍵拼圖。

柯茂全指出，統亞電子主要客戶為歐、美、台的中高階機車廠、國內品牌機車廠及特殊交通工具廠，統亞以車廠原廠委託製造（OEM）及售後市場維修件（AM）改裝市場雙軌營收模式，機車改裝品牌KOSO在台灣、歐洲與美國市場具知名度。

根據資料，統亞電子由董事長吳世雄創立，屬於家族企業，2024年營收10.03億元，稅後淨利1.42億元，每股盈餘14.16元，今年續呈現成長趨勢。

怡利電說明，吳世雄著眼統亞電子下一個成長曲線，為加速組織升級與全球化布局，主動引入具第一階（Tier 1）車廠經驗與治理制度的策略夥伴。

怡利電指出，2024年開啟策略聯盟模式，與統亞電子共同成立泰國統亞怡利公司，發揮聯手效益，爭取二輪車廠專案，現在由台灣怡利電取得台灣統亞100%股權，交由怡利主導未來營運方向，加速整合雙方資源，積極拓展業務。

怡利電表示，目前主要營收來自中國大陸及東南亞市場，並積極拓展印度、中東及歐美市場。怡利電在台灣、江蘇、泰國已建置通過車廠驗證的生產線，如今再加入統亞電子，未來拓展全球二輪、四輪、特殊交通工具及無人機市場。