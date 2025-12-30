數發部：AI風險分類框架草案 拚115年首季提報政院

立法院日前三讀通過人工智慧（AI）基本法，明定數發部訂定AI風險分類框架。數發部次長侯宜秀今天表示，AI風險分類框架正進行最後調修，持續與各部會協作，後續將徵詢意見，盼建立可操作的工具，草案預計於明年第1季提報行政院。

立法院會於12月23日三讀通過人工智慧基本法，明定中央主管機關為國科會。有關風險分類部分，三讀條文規定，數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的人工智慧風險分類框架，訂定以風險為基礎的管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。

侯宜秀表示，AI相關法規不能僅由政府制定，技術了解程度愈高的人，愈清楚真正的風險，因此必須匯聚系統開發者、部署者等意見，數發部將致力進行可以對接產業的AI治理。

她提及，在AI風險分類框架上，數發部會提供範例，透過工作坊與各目的事業主管機關協作，並邀集各利害關係人參與討論，協助識別可能的風險，如勞工相關AI風險，就需與勞方及人資等共同研討。

侯宜秀指出，數發部除了訂定AI風險分類框架，也會提供驗證工具，就如同製作出一張「菜單」，讓各主管機關勾選優先處理的風險，並對應能夠採取的因應措施。她強調，可操作性非常重要，必須是發布後能讓大家實際上手。

侯宜秀表示，AI風險分類框架正進行最後調修，後續將徵詢意見，草案預計於明年第1季提報行政院，同時會盡力協助各目的事業主管機關釐清風險、訂定指引。

針對AI基本法附帶決議，侯宜秀說，要在一定期限內完成兒少、人權及性別影響評估，由於牽涉跨學科，將是不小的挑戰，數發部將攜手相關領域專家學者，並與衛福部、教育部等部會共同合作。