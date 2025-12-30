奇景光電攜手友達前進CES 搶攻AR眼鏡市場
面板驅動IC廠奇景光電今天宣布，將與友達光電在美國消費電子展（CES）展示自發光LCoS微型顯示器新解決方案，搶攻擴增實境（AR）智慧眼鏡與穿戴裝置市場。
2025總回顧
奇景光電發布新聞稿指出，LCoS新方案是結合奇景光電的LCoS顯示技術，與友達高效率光波導技術，具有輕薄短小、高解析度、超低功耗、極高亮度及高色彩飽和特色。
友達光電技術長廖唯倫表示，這次與奇景光電攜手合作開發出AR裝置解決方案，期能為全球AR市場帶來創新沉浸的視覺體驗，加速AR眼鏡從概念走向日常應用。
奇景光電執行長吳炳昌說，奇景與多家國際品牌廠合作，並有長期穩定出貨紀錄，目前已有多家科技公司與專業智慧眼鏡製造商評估奇景最新的LCoS模組，相關專案進展順利。
