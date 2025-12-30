廣達斥資5億美元 布建加州能源系統
廣達（2382）30日公告，斥資5億美元（近153億新台幣）向Bloom Energy購入3組燃料電池微電網系統，供應加州廠生產所需電力，3組電力系統將分別放置於B16、B18、B19廠區。法人看好加州產能將能夠填補部分供需缺口，滿足北美CSP大廠的算力需求。
⭐2025總回顧
隨著今年算力需求持續暴衝，代工廠在積極擴廠的同時，也注意到能源將會是未來重要的戰略資源，因為隨算力規模持續提升，資料中心成了吃電怪獸，目前已有個別資料中心苦於沒有電力供應而無法啟用，而代工廠在生產過程中自然也是需要使用到大量電力，因此今年無論是廣達還是緯穎（6669）等大型代工廠，都不斷強調「找電」很重要，而廣達此次購入燃料電池微電網系統，就是為了加強電力供應穩定性，確保量產及交貨不會出現問題。
