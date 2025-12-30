快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

廣達斥資5億美元 布建加州能源系統

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣達（2382）30日公告，斥資5億美元（近153億新台幣）向Bloom Energy購入3組燃料電池微電網系統，供應加州廠生產所需電力，3組電力系統將分別放置於B16、B18、B19廠區。法人看好加州產能將能夠填補部分供需缺口，滿足北美CSP大廠的算力需求。

⭐2025總回顧

隨著今年算力需求持續暴衝，代工廠在積極擴廠的同時，也注意到能源將會是未來重要的戰略資源，因為隨算力規模持續提升，資料中心成了吃電怪獸，目前已有個別資料中心苦於沒有電力供應而無法啟用，而代工廠在生產過程中自然也是需要使用到大量電力，因此今年無論是廣達還是緯穎（6669）等大型代工廠，都不斷強調「找電」很重要，而廣達此次購入燃料電池微電網系統，就是為了加強電力供應穩定性，確保量產及交貨不會出現問題。

廣達

延伸閱讀

加州富豪稅案掀激烈攻防 議員支持遭科技領袖抨擊

追上聯想！全球EMS台廠霸前3名 謝金河：供應鏈1趨勢助台壯大

緯穎明年獲利 挑戰新高

紐約州長簽署AI安全法 與加州攜手填補監管漏洞

相關新聞

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（N...

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20...

TrendForce：下調明年全球筆電出貨至年減5.4% Apple、Lenovo展韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

研調：下調2026年全球筆電出貨至年減5.4% 蘋果、聯想相對具韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

大同臨股會／定調三大主軸 瞄準AI資料中心商機、重電事業加速出海

大同（2371）30日召開股東臨時會，由董事長張榮華首度親自主持。他在致詞時對股東說明大同未來發展方向，將聚焦「電力與資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。