展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

中央社／ 台北30日電
展碁總經理林佳璋分析，3C產品中以PC的記憶體用量較大，平均1台PC中，記憶體占成本比重大約10%至20%，隨記憶體缺貨漲價，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%。中央社
記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%，預料對於價格敏感度高的低階筆電市場將帶來衝擊。

⭐2025總回顧

林佳璋今天與媒體交流時表示，記憶體缺貨，最近價格一直漲，恐衝擊3C市場買氣，因為「想買的買不到，沒錢的買不起」。

林佳璋指出，3C產品中以PC的記憶體用量較大，平均而言，1台PC中，記憶體占成本比重大約10%至20%，現在記憶體報價一直漲，為了轉嫁成本，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%。

林佳璋分析，記憶體造成PC價格調漲，肯定會影響買氣，其中低階機種受影響會較大，因為單價低，成本上漲影響的比例會比較大，而且這一塊主要族群包括學生及部分家用，對於價格敏格度較高，可能延後採購。

至於高階的商用市場，林佳璋評估影響有限，因為微軟自今年10月中起，結束對Windows 10作業系統的支援，預料引爆一波PC換機潮，對於商用客戶而言，這是剛需。

展碁今年受惠任天堂Switch 2新機上市效應，前11月營收新台幣266.04億元，年增14.5%；前3季歸屬母公司淨利2.59億元，年增2.7%，每股純益3.18元。

展望2026年，林佳璋表示，雖然記憶體缺貨漲價可能削弱部分3C市場買氣，但展碁同時也有代理三星、SanDisk等記憶體模組產品，記憶體業務占營收比重從年初約6%，最近爬升到8%至9%，可望彌補一部分營運空缺。

展碁最近剛宣布以總價709萬澳幣（約新台幣1.49億元），取得澳洲IT通路商BLUECHIP INFOTECH股權，預計明年上半年完成，可望挹注額外營運動能，明年營收有機會站上300億元大關。

記憶體模組 市場 3C

