趨勢科技以網路威脅情報蒐集與分析 助國際刑警組織重創非洲勒索組織

全球網路資安領導廠商趨勢科技與國際刑警組織（INTERPOL）合作破獲Operation Sentinel行動，成功重創非洲勒索組織，逮捕574名嫌犯，追回超過300萬美元。

趨勢科技在此執法行動扮演關鍵要角，透過精準的網路威脅情報蒐集與分析，為數千名潛在受害者獲得保護及揭露犯罪組織，成果包括識別超過2,700個被用來發送勒索郵件的惡意基礎設施與IP位址，偵測超過43,000次勒索測試郵件。

趨勢科技指出，這些犯罪活動源於非洲，更波及全球，主要攻擊目標集中在美洲（64.6%）、歐洲（24.9%），並對亞太區的關注持續增高，顯示跨國勒索行動的規模與威脅。此外，趨勢科技也在這次的行動中揭示犯罪集團的語言策略（英語與葡萄牙語占近96%）及攻擊模式，協助執法單位精準鎖定並瓦解犯罪網路。趨勢科技將持續與全球執法機構合作，打擊網路犯罪，守護更安全的數位世界。