快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

趨勢科技以網路威脅情報蒐集與分析 助國際刑警組織重創非洲勒索組織

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安領導廠商趨勢科技與國際刑警組織（INTERPOL）合作破獲Operation Sentinel行動，成功重創非洲勒索組織，逮捕574名嫌犯，追回超過300萬美元。

⭐2025總回顧

趨勢科技在此執法行動扮演關鍵要角，透過精準的網路威脅情報蒐集與分析，為數千名潛在受害者獲得保護及揭露犯罪組織，成果包括識別超過2,700個被用來發送勒索郵件的惡意基礎設施與IP位址，偵測超過43,000次勒索測試郵件。

趨勢科技指出，這些犯罪活動源於非洲，更波及全球，主要攻擊目標集中在美洲（64.6%）、歐洲（24.9%），並對亞太區的關注持續增高，顯示跨國勒索行動的規模與威脅。此外，趨勢科技也在這次的行動中揭示犯罪集團的語言策略（英語與葡萄牙語占近96%）及攻擊模式，協助執法單位精準鎖定並瓦解犯罪網路。趨勢科技將持續與全球執法機構合作，打擊網路犯罪，守護更安全的數位世界。

趨勢科技 資安 數位

延伸閱讀

以色列承認索馬裡蘭獨立 兩岸反應大不同

以色列承認索馬利蘭獨立 中國大陸稱「堅決反對」

以色列承認索馬利蘭獨立 美暫不跟進 歐盟、非洲多國反對

以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

相關新聞

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（N...

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20...

TrendForce：下調明年全球筆電出貨至年減5.4% Apple、Lenovo展韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

研調：下調2026年全球筆電出貨至年減5.4% 蘋果、聯想相對具韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

大同臨股會／定調三大主軸 瞄準AI資料中心商機、重電事業加速出海

大同（2371）30日召開股東臨時會，由董事長張榮華首度親自主持。他在致詞時對股東說明大同未來發展方向，將聚焦「電力與資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。