TrendForce：下調明年全球筆電出貨至年減5.4% Apple、Lenovo展韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品牌的獲利及定價彈性。因此，TrendForce再度下調2026年全球筆電出貨預估至年減5.4%，降至近1.73億台，以反映品牌面對成本壓力擴大，對庫存、促銷與產品配置採取的保守態度。

TrendForce認為，若2026年第2季記憶體價格漲幅未合理收斂，品牌在無法順利轉嫁成本下，恐將面臨低階、消費型筆電需求進一步走弱，不排除2026年全年出貨將朝悲觀情境(bear case)發展，下探至年減10.1%。

TrendForce表示，筆電市場高度依賴供應鏈關係、產品組合、通路策略與企業客戶需求，品牌商若與主要記憶體原廠維持長期、穩定的合作，且商務、中高階產品占比較高，並具備成熟的通路與價格管理能力，對本輪記憶體漲價將有較佳的抵禦能力，能維持出貨穩定性。

以Apple為例，儘管面臨記憶體成本上升壓力，其高度整合的供應鏈體系與品牌定價能力，提供較大的產品線調整彈性。此外，由於Apple有長期且穩定的採購規模、明確產品節奏，以及高度可預期的需求規劃，支持其在記憶體原廠端取得較優先的合作順序。

在整體市場承壓的情況下，Apple規劃於2026年春推出12.9吋機種，以切入入門至中階價位區間。即便非理想時機，但若能持續發揮供應鏈效率與規模優勢，維持相對友善的定價水準，產品仍將成功吸引消費者，市場滲透與長期出貨表現也獲得加分。

對出貨量最大的Lenovo而言，雖然難以避免MSRP(廠商建議售價)上調，但其規模優勢與成熟的供應鏈將有助控制漲幅，創造更多應對成本上行的操作空間，甚至有機會逆勢擴大市占表現。

TrendForce指出，筆電整機市場受到記憶體漲價衝擊，將連帶導致2026年筆電面板出貨動能受損，目前預估出貨量將年減約7.9%。其中，LCD面板除了面臨筆電整機需求下修，尚有OLED面板滲透率提升的雙重威脅，預期出貨量衰退較多。OLED筆電面板雖因品牌積極提高OLED機種占比，預計2026年出貨仍可維持正成長，但因品牌必須一定程度地反映記憶體成本至終端售價，將衝擊消費者購買意願，OLED筆電面板成長恐隨之放緩。