台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產
台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠。
台積電在官網提到，公司N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積公司的技術領先優勢。
