快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積高雄2奈米晶圓二十二廠俯瞰圖。記者尹慧中／攝影
台積高雄2奈米晶圓二十二廠俯瞰圖。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠。

⭐2025總回顧

台積電在官網提到，公司N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積公司的技術領先優勢。

台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠。圖／公司官網
台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠。圖／公司官網

台積電 奈米 半導體 晶圓 生技

延伸閱讀

明年2026押美股還台股？掀網論戰：台積電確定性高、但台美難脫勾

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

夜市套圈圈驚見「台積電100股」！網估算金額 最貴獎品不是它

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

相關新聞

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

台積電（2330）近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（N...

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20...

TrendForce：下調明年全球筆電出貨至年減5.4% Apple、Lenovo展韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

研調：下調2026年全球筆電出貨至年減5.4% 蘋果、聯想相對具韌性

根據TrendForce最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品...

大同臨股會／定調三大主軸 瞄準AI資料中心商機、重電事業加速出海

大同（2371）30日召開股東臨時會，由董事長張榮華首度親自主持。他在致詞時對股東說明大同未來發展方向，將聚焦「電力與資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。