大同臨股會／定調三大主軸 瞄準AI資料中心商機、重電事業加速出海

大同（2371）30日召開股東臨時會，由董事長張榮華首度親自主持。他在致詞時對股東說明大同未來發展方向，將聚焦「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」三大主軸。張榮華直言，上任以來的管理工程已告一段落，「人事調整已大致到位」，接下來將以制度與績效為導向，讓大同運作回歸正軌。

針對股東最關心的大陸華映訴訟案，張榮華表示，對判決結果感到遺憾，公司將持續依大陸司法程序提出再審，並同步依台灣法律阻止判決在台執行，全力守護股東權益。

他強調，目前大同現金及約當現金約287億元，資產總額達1,480億元，財務結構穩健、資金充裕，這項判決不會影響公司正常營運。

在營運實績方面，大同2025年交出穩健成績單，第3季合併營收134.88億元，年增11%。張榮華指出，為掌握AI浪潮，已延攬具備重電與AI背景的張松鑌擔任總經理，負責重電事業群的海內外布局，並結合子公司大世科在資安、通訊服務的實力，爭取AI資料中心建置商機。

此外，旗下新能源事業已涵蓋太陽能、儲能及綠電交易，未來將積極爭取大型儲能與商用整合市場機會。

資產開發部分，張榮華提到將聚焦「智能廠辦」與「智慧住宅」活化集團資產。其中，預售案「大同新豐采」已順利完銷，指標建案「大同新紀元」也正穩步推進，未來會持續強化資產配置效益。

張榮華也向股東分享經營理念，強調他上任後的核心原則是「讓對的人上車，不適合的人下車」。他認為，建立透明制度與專業經理人治理架構，是公司前進的關鍵。隨團隊輪廓清晰，大同一定能累積實力，並在適當時機實現「彎道超車」。

展望2026年，張榮華表示，大同將以六大事業群全面推動轉型，並積極尋找國內外策略夥伴拓展全球市場，為股東創造更長期穩健的價值回報。