宜鼎取得產品安全開發生命周期國際認證 工控資安全面升級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎取得IEC 62443-4-1認證，由宜鼎品保處資深經理陳怡全（左）代表領取。圖／宜鼎提供
宜鼎取得IEC 62443-4-1認證，由宜鼎品保處資深經理陳怡全（左）代表領取。圖／宜鼎提供

宜鼎國際今日宣布，公司已通過IEC 62443-4-1產品安全開發生命周期（SDL）國際認證，完成相應流程建置。此認證代表宜鼎可在邊緣AI與工控領域提供涵蓋「全產品生命週期」的資安保障，呼應全球各大廠對供應鏈夥伴的期望，持續為高門檻應用市場提供可靠產品與服務，同時亦針對未來歐盟 CRA 等法規全面上路完成部署。

宜鼎品保處資深經理陳怡全指出，隨著AI加速走向製造、運輸、醫療與智慧城市等邊緣應用端，邊緣設備的網路安全也成為全球生態系的共同挑戰。本次取得IEC 62443-4-1認證，不僅強化宜鼎在供應鏈中的關鍵角色，也讓企業客戶在導入宜鼎產品時，更容易符合國際採購標準，進而加速各場域的AI部署與升級。

IEC 62443-4-1 對於工控與關鍵基礎設施而言，是極為重要的安全開發規範，主要核心是對開發流程的全面要求，而非僅限單一產品測試。宜鼎此次取得的流程級認證，適用範圍涵蓋旗下工控記憶體與儲存產品、邊緣AI系統、嵌入式相機模組、韌體、SDK 到雲端管理軟體工具等。所有產品與服務皆完整納入安全開發、威脅建模、弱點管理與長期維護流程，為客戶提供橫跨「全產品線、全產品周期」的一致資安保障。

目前歐盟《Cyber Resilience Act》（CRA）已成為產品資安法規的重要國際指標，預計也將為全球 IoT 與邊緣裝置帶來重大影響。法規明確要求製造商在產品售後期間，持續提供弱點揭露、維護與安全更新，而非將資安風險轉嫁給終端用戶。

