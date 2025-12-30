快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

AI 功能全面下放！神腦揭曉2025年度前十名暢銷手機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI手機已不再只是高階旗艦的專利。隨著各大品牌持續將 AI 功能導入中階與入門機款，2025 年智慧型手機市場正式邁入「AI 普及化」階段。神腦國際公布 2025 年度前十大暢銷手機排行榜，榜單顯示市場結構出現明顯轉變「實用型 AI 應用」已成為消費者購機的重要決策關鍵，其中，中階 AI 手機更成為帶動整體市場成長的主要動能。

⭐2025總回顧

高階需求穩定　中高階 Android 買氣升溫

2025 年度銷售冠軍由 iPhone 16 Pro 奪下，顯示高階市場需求仍具穩定支撐；第二、三名則分別為 Samsung Galaxy A56 與 Galaxy S25 系列，反映中高階 Android 機款買氣持續升溫。整體觀察，前十大暢銷機型中，Android 機款占 6 席、Apple 占 4 席，顯示消費者在價格帶、效能表現與 AI 功能配置上的選擇趨於多元。

Apple、Samsung 穩居前二　Google首度躍升前五大品牌

從品牌表現觀察，2025 年神腦前五大熱銷手機品牌依序為Apple、Samsung、OPPO、vivo 及 Google。其中，Google 表現最為亮眼，年對年銷售成長近 60%，主力機型Pixel 9a 銷量大幅提升，成為今年最具代表性的黑馬機款之一。神腦於近期舉辦法說會亦指出，下半年銷售重點在iPhone 17系列，透過資費購機回饋Apple購物金、舊換新加碼折抵、空機神腦幣回饋等多元搭銷方案，成功帶動相關機款銷售，較去年同期呈現兩位數成長。

中階手機成最大贏家　AI 功能成關鍵選購因素

依價格帶分析，2025 年高階、中階與平價入門手機的銷售占比分別為48%、23%、29%。其中，中階手機成長最為明顯，年度銷量冠軍即為 Galaxy A56；高階市場則由iPhone 16 Pro 穩居第一；平價入門機則以 Galaxy A16 5G 最受消費者青睞。

神腦觀察指出，2025 年不論高、中或入門機款，幾乎全面導入 AI 功能，差異主要體現在功能深度與實際應用情境。18至35歲年輕族群偏好AI影像生成、社群內容輔助等創作型應用；而商務族群與熟齡消費者則更重視AI通話即時翻譯、詐騙防護與操作簡化等實用功能，顯示AI已成為影響購機決策的核心要素之一。

AI 智慧型手機 神腦

延伸閱讀

北捷開放掃碼乘車 「果粉」最期待的「黑屏過閘」也快要來了！

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

Google一天上班4小時？他驚訝喊爽 內行揭真相：外商工時碎片化

付款一嗶搞定！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，限時享Uber Eats優惠

相關新聞

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

104「AI職涯平台」 萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。