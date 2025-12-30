快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

矽科宏晟今掛牌上櫃 蜜月行情可期 中籤者可笑納近13萬元入袋

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽科宏晟董事長郭錦松（左6）、總經理柯燦塗（左4）率領經營團隊風光掛牌。圖／矽科宏晟提供
矽科宏晟董事長郭錦松（左6）、總經理柯燦塗（左4）率領經營團隊風光掛牌。圖／矽科宏晟提供

高科技產業製程化學品供應系統廠矽科宏晟（6725）今（30）日以承銷價188元正式上櫃掛牌交易，首日收盤大漲129.5元，以317.5元作收、大漲68.88%，中籤者也笑納近13萬元入袋。

⭐2025總回顧

承辦券商表示，深耕化學品供應系統與廠務整合工程的矽科宏晟不僅深度參與5奈米、7奈米、10奈米等先進製程，更跨入先進封裝領域，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。

矽科宏晟在先進製程領域具備完整實績，是亞洲唯一同時服務先進製程/封裝與4K2K高階顯示製程的化學品供應系統廠商。公司累積接近3,000套以上系統銷售量，工程版圖涵蓋N20、N10、N7到N5多個節點，並承攬晶圓代工大廠多項先進製程化學品供應系統工程大型建廠案。此外，在先進封裝領域也具備多項實績一路跨入AI伺服器相關應用，掌握新世代晶片擴張的長期需求。

市場分析指出，AI 崛起推升專用加速器（AI Chips）需求大增，各大晶圓廠資本支出連年擴張，先進製程與先進封裝產能更是供不應求，使化學品供應系統與相關廠務工程需求明顯走強。矽科宏晟憑藉完整的建廠與設備供應能量及經驗，成為 AI時代的重要基礎建設供應鏈。

除了先進製程與封裝建廠，公司近年積極投入化學廢液回收與再利用技術。半導體製程每年產生超過300萬噸廢液，回收市場快速成長。矽科宏晟提出化學品供應到廢液回收與再利用藍圖，產品線涵蓋廢液回收再生設備等技術，達到節省原料成本及降低廢棄物排放雙重效果，也符合各國半導體大廠的 ESG長期需求。公司將廢液再利用能力視為下一階段發展方向，持續投入。

目前矽科宏晟技術已橫跨半導體、面板與太陽能等多高科技產業領域，並具備多座高科技產業工程建廠實績。全球設點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡，有能力配合客戶海外建廠計畫快速部署人力與供應鏈。法人看好，隨日本、美國與東南亞建廠腳步加快，加上公司具備 TCM 維運團隊支援能力，未來營運成長可期。

先進製程 AI 半導體

延伸閱讀

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

萬潤2026年營運喊衝 訂單看到半年後

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

智原小金雞 雅特力明年1月上櫃

相關新聞

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

104「AI職涯平台」 萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。