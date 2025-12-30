LUXGEN n⁷ 再進化首創搭載 RPA 遙控停車輔助系統

台灣自主品牌領航者，LUXGEN 持續落實「新能源交通普及化」的使命，強勢展出國產純電銷售冠軍 LUXGEN n⁷；近日n⁷ 更榮獲「 TNCAP 五星最高安全評等」，充分展現其兼具智慧科技與高安全標準的產品實力。

年度車壇盛事「2026新車暨新能源車大展」將於12月31日至1月4日在台北世貿一館盛大展開。LUXGEN 預告 n⁷ 智慧駕駛科技將寫下新篇章，正式解鎖國產純電首創的「 RPA 遙控停車輔助系統」，讓智慧科技不再是遙不可及的想像，實現「愛車越開越新」的承諾。

邀請車迷親臨感受專屬尊榮與智慧便利，共同開啟純電未來的無限可能。超越期待的智慧進化 LUXGEN n⁷搭載 RPA 遙控停車黑科技 OTA 免費升級。

為了滿足消費者對智慧駕馭的渴望，LUXGEN n⁷ 全新搭載 RPA 遙控停車輔助系統，未來駕駛無需坐在車內，只需透過車鑰匙遠端操控，即可讓車輛自動執行直線前進或後退，輕鬆化解狹窄車位進出難題。

這項科技不僅將標配於新車上，LUXGEN 更宣布所有 n⁷ 及 n⁷ LR 亮點版車主，未來皆可透過 OTA雲端軟體更新免費升級，讓科技隨時保持在最尖端。