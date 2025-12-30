快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

LUXGEN n⁷ 再進化首創搭載 RPA 遙控停車輔助系統

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
n⁷ 榮獲 TNCAP 五星最高安全評等 展現智慧與安全科技的產品實力。黃淑惠攝
n⁷ 榮獲 TNCAP 五星最高安全評等 展現智慧與安全科技的產品實力。黃淑惠攝

台灣自主品牌領航者，LUXGEN 持續落實「新能源交通普及化」的使命，強勢展出國產純電銷售冠軍 LUXGEN n⁷；近日n⁷ 更榮獲「 TNCAP 五星最高安全評等」，充分展現其兼具智慧科技與高安全標準的產品實力。

⭐2025總回顧

年度車壇盛事「2026新車暨新能源車大展」將於12月31日至1月4日在台北世貿一館盛大展開。LUXGEN 預告 n⁷ 智慧駕駛科技將寫下新篇章，正式解鎖國產純電首創的「 RPA 遙控停車輔助系統」，讓智慧科技不再是遙不可及的想像，實現「愛車越開越新」的承諾。

邀請車迷親臨感受專屬尊榮與智慧便利，共同開啟純電未來的無限可能。超越期待的智慧進化　LUXGEN n⁷搭載 RPA 遙控停車黑科技　OTA 免費升級。

為了滿足消費者對智慧駕馭的渴望，LUXGEN n⁷ 全新搭載 RPA 遙控停車輔助系統，未來駕駛無需坐在車內，只需透過車鑰匙遠端操控，即可讓車輛自動執行直線前進或後退，輕鬆化解狹窄車位進出難題。

這項科技不僅將標配於新車上，LUXGEN 更宣布所有 n⁷ 及 n⁷  LR 亮點版車主，未來皆可透過 OTA雲端軟體更新免費升級，讓科技隨時保持在最尖端。

同時結合 LuxClub 智慧移動生態系，包含整合全台主流充電服務商（EVOASIS、U-POWER 等）的「隨插即充」服務，以及手機遠端遙控功能，無論是「隨插即充」的便利補電，還是手機遠端監控，LUXGEN n⁷ 正引領台灣車主全面進入智慧電動車新紀元。

2026新車大展LUXGEN n⁷再進化 國產純電首創搭載 RPA 遙控停車輔助系統。黃淑惠攝
2026新車大展LUXGEN n⁷再進化 國產純電首創搭載 RPA 遙控停車輔助系統。黃淑惠攝

科技 手機 新車

延伸閱讀

TNCAP公布第四季新車撞擊評估結果 Luxgen n7獲五星評等

純電代步新生活，宏佳騰Coopop 01歐式街頭微電車體驗！

鴻華先進收購LUXGEN 美系券商正面解讀鴻海

從未推出大改款車型的品牌! 納智捷出售後仍留有一絲懸念

相關新聞

6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠...

104「AI職涯平台」 萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。