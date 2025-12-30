遭指人臉辨識設備用中國零件 研勤：關鍵零件皆採台廠

媒體報導，移民署採購的研勤科技人臉辨識設備內部使用中國零件，恐有國安疑慮，研勤科技今天發布聲明指出，符合台灣製造規範，關鍵零組件皆採台灣廠商解決方案，包含聯發科、瑞昱等，記憶體則為韓國。

研勤進一步說，媒體報導中所稱S16116G晶片，為聯發科技解決方案中的附屬被動元件，功能性質為變壓器，不存在任何資訊安全或資料傳輸風險，為避免市場疑慮，已將該元件更替為台灣國巨集團（Yageo）生產。

鏡週刊報導，移民署2024年花了新台幣600萬元購買上百台機器，建置「差勤打卡系統」；最近鏡週刊接獲投訴，指控得標廠商「研勤科技」所生產的「PAPAGO FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備，機器外部以國產品牌偽裝，內部卻使用中國廠商生產的主機板，恐有國安疑慮。

研勤科技今天發布5點聲明澄清，一是研勤生產的臉部辨識解決方案，由研勤自行開發，並測試完成，再出貨安裝於客戶，完全符合台灣製造的規範，也完全符合政府採購法的規定與程序。

其次，研勤生產的產品，其關鍵零組件皆採用台灣廠商成熟且可信賴的解決方案，包含主晶片採用聯發科技（MediaTek）開發的MT8788解決方案，通訊晶片採用台灣瑞昱半導體（Realtek）的RTL8152B晶片，相關關鍵零組件資訊，均可供客戶及主管機關查驗，以確保產品品質與資訊安全，關鍵零組件供應商還包含台灣湯銘科技、記憶體則為韓國海力士、三星。

第3，媒體報導中所提及的相關設備，是由「采森國際科技股份有限公司」以系統整合名義，向研勤借測的工程測試機，為非量產、非正式版本的測試設備，並非研勤對外銷售或交付的產品。

研勤強調，采森為代理韓國品牌人臉辨識設備廠商，因商業競爭，在未經研勤授權情況下，擅自拆解研勤非正式測試設備，並煽動媒體發表與事實不符之內容，意圖對社會大眾造成誤導，並對研勤商譽及市場信任造成不良影響。

第4，媒體報導中所指稱的S16116G晶片，實為聯發科技解決方案中的附屬被動元件（類似電阻電容），其功能性質為變壓器，內部僅包含銅線線圈與磁性核心，不具備CPU、無記憶體、無韌體（Firmware），也不執行任何程式碼，並不存在任何資訊安全或資料傳輸風險。

第5，研勤基於對長期合作客戶的尊重，並為避免不必要的市場疑慮與誤解，已主動將該元件更替為台灣國巨集團（Yageo）所生產、功能相同的H1102晶片，以進一步強化外界信任與產品透明度。