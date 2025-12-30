6G 快來了！愛立信：2030年6G 商用服務成真

國際電信設備商愛立信指出，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年將突破64億，占全球用戶數三分之二。而在不遠的將來，6G也將成真，愛立信預估，6G商用服務將於2030年前後推出，預估2031年底6G用戶數將達1.8億，AI-RAN則將重塑智慧網路，並啟動6G標準化。

愛立信認為，6G網路為AI原生，至2031年，預計先進國家的多數電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。

愛立信指出，6G預計將採用獨立組網為唯一架構。目前，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。

而輝達投資諾基亞，著眼未來AI-RAN就是著眼6G技術，也讓全球關注AI-RAN趨勢。

愛立信認為，AI-RAN透過開放式網路架構實現靈活部署，大幅提升未來網路效能；6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。

現在AI-RAN技術正引領行動網路產業進入新紀元。愛立信指出，透過在RAN導入AI原生能力，電信商可進一步提升網路效能、自動化營運與能源效率。藉由將AI模型根據需求靈活部署於網路架構中的最佳位置，無論是自動化管理的集中式AI、處理即時需求的邊緣式AI，或部署於基頻單元的分散式AI，皆能大幅提升網路效能。

愛立信分享，與全球電信商合作結果顯示，透過導入AI-RAN，電信商能夠有效提升10%的頻譜效率、20%的用戶傳輸量，以及33%的能源效率優化，提供更高效能且永續的網路建設；而具備自我管理與優化能力的行動網路，能支援未來多元AI應用場景，包含AR與VR智慧終端裝置、自動化機器人與即時影像分析等，為即將到來的6G時代奠定智慧化轉型基礎。

展望新一代行動通訊技術，6G技術已正式邁入標準化進程。6G預計僅採用獨立組網架構，其核心網路將基於5G SA核心網路演進，並導入意圖導向且可程式化的網路架構。透過整合AI和整合感測（ISAC）等能力，定義全新的RAN架構，並能完整支援現有3GPP頻段，同時達成5G與6G之間的頻譜共享。報告預測，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，包含美國、中國大陸、日本和韓國等市場將率先部署6G商用服務。

台灣愛立信技術長姚旦表示，AI-RAN作為5G與6G時代網路智慧化的核心，成為電信產業未來發展的重要戰略方向。透過將AI與意圖驅動網路（Intent-driven networking）深度結合，不僅能協助電信商更有效達成商業目標、加速推出新服務，也能逐步推動網路向高度自動化與智慧化演進，為長期營運與持續創新鋪路。6G的標準化討論已經啟動，AI-RAN不僅為6G標準化奠定基礎，更賦予電信商更多靈活性，能根據自身需求選擇最佳的部署組合。