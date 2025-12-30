華碩旗下亞旭將在 CES 秀新世代高速網通 搶 AIoT、機器人及高速網路

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

華碩（2357）集團旗下全球網通設備與解決方案廠商亞旭電腦（Askey Computer Corp.）將在美國消費性電子展CES 2026，展出新世代網路通訊解決方案，搶進AIoT、機器人自動化及高速網路應用領域。

美國消費性電子展CES 2026將於2026 年1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行，亞旭將主打涵蓋5G專網端對端應用、5G FWA CPE、5G小型基地台、Wi-Fi 7/8 超高速無線設備，以及DOCSIS 4.0 Cable Modem等新世代網路通訊解決方案

亞旭表示，聚焦5G專網、5G mmWave Dongle與光纖無線雙備援路由器，展現亞旭在AIoT、機器人自動化及高速網路應用領域的技術實力，為產業升級與智慧生活奠定穩定可靠的連線基礎。

亞旭指出，針對智慧農場、工廠等大型場域的多元需求，提供完整的5G專網端對端解決方案，協助企業建構專屬且安全的高速網路環境，確保數據傳輸穩定、低延遲且具高度可靠性。

透過5G專網的部署，亞訊認為，自動化設備、無人機與AI機器人等應用可即時互通，實現更精準的控制與高效率運作，進一步協助企業優化營運流程、降低整體成本並提升生產效能。

亞旭指出，旗下XGSPON Tri-Band Wi-Fi 7/8 Gateway整合固定光纖與行動無線網路，具備「零中斷」的連線保障。設備可同時連接超高速光纖與4G或5G行動網路，當主要連線發生異常時，系統可即時切換至備援連線，確保網路服務持續運作。透過支援Wi-Fi 7及未來Wi-Fi 8技術，該解決方案可滿足家庭與企業超高解析影音串流、雲端應用與大量數據傳輸等情境下，對速度與穩定性的高度需求。

此外，亞旭表示，5G NR mmWave Dongle以輕巧外型設計，滿足行動裝置對高速傳輸與低延遲的嚴苛需求。該產品可提供毫秒級反應時間與超高速資料傳輸效能，適用於需要即時互動的場景，如確保機器人能迅速接收複雜的指令、支援無人機在低空區域的精準操作，以及提供雲端遊戲或XR應用最流暢的沉浸式體驗。其優勢在於將極致的速度和可靠性，帶入移動和輕量化的設備中，大幅擴展高階無線應用的可能性。

