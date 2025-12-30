美光利多！經部公告大 A+ 高效能暨高頻寬記憶體計畫 獲47億元補助

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部30日公告通過美光大A+計畫「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，將在未來三年內補助美光47億元，美光則自籌70.55億美元，總核定117.55億元，經濟部預估衍生效益將高達8000多億元。

美光曾在2021年5月以「DRAM先進技術暨高頻寬記憶體研發領航計畫」獲得經濟部大A+計畫（企業創新研發淬鍊計畫）補助47.22億元，該計畫至2025年5月截止。經濟部今日公告是全新大A+計畫，預計未來三年再補助美光47億元，將會分年補助。

美光受惠於AI伺服器、雲端與企業級儲存相關的記憶體/儲存晶片強勁需求，這次以「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，第二度獲得經濟部大A+計畫補助，補助金額都相當高，經濟部認為可帶動8000億元衍生效益，因此通過。

