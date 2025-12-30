美光利多！經部公告大 A+ 高效能暨高頻寬記憶體計畫 獲47億元補助
經濟部30日公告通過美光大A+計畫「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，將在未來三年內補助美光47億元，美光則自籌70.55億美元，總核定117.55億元，經濟部預估衍生效益將高達8000多億元。
⭐2025總回顧
美光曾在2021年5月以「DRAM先進技術暨高頻寬記憶體研發領航計畫」獲得經濟部大A+計畫（企業創新研發淬鍊計畫）補助47.22億元，該計畫至2025年5月截止。經濟部今日公告是全新大A+計畫，預計未來三年再補助美光47億元，將會分年補助。
美光受惠於AI伺服器、雲端與企業級儲存相關的記憶體/儲存晶片強勁需求，這次以「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，第二度獲得經濟部大A+計畫補助，補助金額都相當高，經濟部認為可帶動8000億元衍生效益，因此通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言