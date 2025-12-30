通吃輝達、AWS 水冷商機 法人調高這檔供應鏈目標價

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

富世達（6805）通吃輝達（NVIDIA）、亞馬遜（AWS）兩大巨頭AI伺服器水冷零件商機，投顧法人看好，2026年、2027年獲利成長動能強勁，將分別大賺逾五個、七個股本，大幅調高目標價約17%。

展望2026年，法人分析，富世達潛在成長動能，除GB200/GB300浮動接頭出貨持續成長、GB300 switch tray水冷快接頭出貨成長，及AWS Server水冷快接頭開始放量出貨外，還有Rubin CPX系列Server對水冷接頭用量將較GB200/GB300系列大幅提升。

法人指出，未來將推出的Rubin NVL144 CPX系列，每個Computer Tray多出八顆800W的Rubin CPX 晶片，散熱需求提升帶動水冷板用量增加，即使非CPX 系列，CX-9網路卡仍用到水冷板。

原本GB300 Computer Tray採用兩片水冷板，評估Rubin Computer Tray將擴增至五片，法人評估，Rubin NVL144 CPX每櫃的Switch Tray+Computer Tray使用的 水冷接頭，加上浮動接街頭總用量將較GB300世代提升60%。

富世達2025年僅出貨GB300 Switch Tray相關水冷接頭，在進入Rubin世代後，除Switch Tray，亦有機會供貨Computer Tray相關水冷接頭，提供2026至2027年營收成長動能。

另一方面，亞馬遜最新發布的Amazon EC2 Trainium3 UltraServers，較Trainium2 UltraServers實現高達4.4倍運算效能、4倍能效提升，散熱方式將有氣冷及水冷版本。

在水冷方案中，Computer Tray有四顆T3晶片與一顆 Graviton，各對應一個水冷板，法人評估每個Computer Tray使用水冷接頭達20顆，加上兩顆浮動接頭，每櫃含Computer tray、Switch tray與分岐管在內將使用500顆以上的水冷接頭、浮動接頭，添增後續獲利動能。

