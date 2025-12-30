奧丁丁公布2025上半年財報 三布局推動2026年營運加速與變現動能

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

赴美上市的區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （奧丁丁集團）30日公布截至2025年6月30日的2025年上半年未經審計財務結果。2025年上半年總營收達384萬美元，較去年同期的361萬美元成長；淨損391萬美元，較去年同期之535萬美元縮減27%；毛利為48萬美元，毛利率12.5%。

奧丁丁在財報電話會議中指出，持續投入於全球監管牌照布局、銀行整合、清算結算能力、交易處理量能與合規系統的全面建設。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，2025年上半年為轉型期，優先完成核心全球支付基礎建設的建置，已觀察到企業客戶由試點邁向正式營運。奧丁丁定位2026年是營運啟動與放量期，成長動能將因企業客戶導入加速而提升，隨新客戶加入，有望降低成本與提升毛利，現階段奠定的基礎將轉化為變現動能。

在相關業務收入部分，支付業務收入217萬美元，年增16%，主要受惠於總支付交易額（GPV）上升與客戶基礎擴大；旅宿服務營收139萬美元，略高於去年135萬美元；電商業務28.8萬美元，較去年同期的38.2萬美元減少，反映內部資源投入處於轉型關鍵期的支付基礎建設業務。

奧丁丁今年上半年營業費用679萬美元，較去年同期增加，主要是包含赴那斯達克上市產生的一次性專業服務費用，實際核心營業費用與去年持平。

奧丁丁表示，2025年定位為戰略轉型的關鍵年，2026年全面展開營運加速計畫，核心布局三大重點，包括積極建設全球支付基礎建設，由試點轉為正式營運，早期客戶已完成API串接與合規上線，目前正承接每月數十億美元交易規模的流量，預計將在2026年從目前的轉化初期加速轉變為實際收入。

其次為建立全球合規版圖與戰略技術整合，已在美國40個州取得資金支付執照或監管許可，正積極申請歐盟、日本、新加坡與拉丁美洲等地的牌照。透過整合穩定幣結算網絡Circle Payments Network（CPN）提供近乎即時且合規的穩定幣交易服務，和VISA合作的OwlPay Cash跨境匯款應用程式則強化法幣與數位貨幣的雙軌布局。

第三關鍵為提升規模效益與營運槓桿，公司預期在2026年透過優化後的成本結構，提升獲利能力，主要是基礎建設型業務以固定成本為主，隨著平台使用率提升，邊際成本將逐步下降，管理層預期，當支付產品獲得更廣泛的企業採用時，新增的交易量將以較高比率轉化為毛利，使經濟效益明顯改善。

奧丁丁管理層指出，隨穩定幣於跨境支付與企業結算場景的滲透率持續提升，公司自建之支付基礎建設已具備承載數千億美元等級交易量的技術與合規能力。在產業主流約25–35個基點的綜合服務費率架構下，預估平台於2030年前後，具備推動年化收入邁向5億美元規模的高度可行性與顯著上行潛力。公司強調，上述模型僅作為內部長期策略規劃與基礎建設投資評估之參考依據，並非財務預測、營收指引或管理層承諾。

