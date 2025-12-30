快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

PCB設備打群架搶吃半導體商機 供應鏈聯盟四大模式推進

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

近年來半導體產業蓬勃發展，帶動設備需求增長。雖然半導體與PCB製程設備不同，但精密度與細線路要求有共通點，且載板與封測產業密切相關，為PCB設備業者創造新機會。許多業者在跨足面板產業後，積極布局半導體業務，其業務佔比逐年提升。法人看好，相關策略聯盟發展廠商如志聖（2467）、AOI廠商由田（3455）、牧德（3563），以及群翊（6664）等四大模式推進，營運可期。

⭐2025總回顧

回顧PCB設備商應對市場競爭積極轉型，搶賺半導體商機，目前包含相關設備商迅得（6438）、志聖、群翊以及牧德、由田等各擁優勢，不少設備商合作半導體後段夥伴一起切入，擴大客戶群，避免落入PCB設備遭遇陸資廠的殺價紅海。

TPCA分析近期業者策略包括：組成聯盟，如迅得、科嶠（4542）加入家登半導體供應鏈聯盟，志聖號召G2C+聯盟；併購或擴充部門，如川寶（1595）併購寶虹成立寶驊；引入策略股東，如日月光（3711）投資牧德、聖暉（5536）投資揚博（2493）、由田投資晶彩科技（3535）；以及企業合作，如東台（4526）與Dry Chemical、由田與TKTK、群翊與大量（3167）。

TPCA分析，進入半導體產業需長時間共同開發與大量資源投入，但隨著業務成長，業者不僅開拓新營收，還能提升技術實力與產品競爭力。

半導體

延伸閱讀

陸銅箔基板龍頭建滔又漲價了 下半年第三度調高報價 幅度達一成

就市論勢／半導體、AI 拉回找買點

金像電、定穎 權證押長天期

AI+記憶體二刀流的PCB股：健鼎

相關新聞

104「AI職涯平台」 萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

台股昨（29）日延續緩步墊高格局，朝29,000點靠攏，盤面題材股良性輪動，權王台積電提前發動法說行情，改寫1,530元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。