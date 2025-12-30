104「AI職涯平台」 萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行設置「AI職涯平台」整理超過萬種AI職缺，可一鍵搜尋熱門職類。圖／104人力銀行提供
許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易、難以理解職缺需要哪些AI能力，這些學習障礙，成為許多人無法跟上AI時代的重要原因。

104人力銀行近日推出「AI職涯平台」，產品暨價值營運處資深協理王之璘表示，在AI技能迅速普及的現在，求職者對AI的學習需求大幅增加，但多數人仍面臨「不知道從哪開始」、「課程資訊太多難以判斷」、「職涯目標與學習方向無法對應」等痛點，該平台整合熱門企業與超過萬種職缺、AI求職服務、學習課程、測驗證照等，一站式幫助使用者升級AI力、加速成為AI熱門人才。

另外，平台也整合最新AI媒合工具讓服務全面升級，取代傳統履歷投遞與人工搜尋方式，幫助求職者挖掘潛在適合自己的工作機會、提升求職效率。

一、AI履歷健檢：104人力銀行擁有超過10萬場履歷健診服務經驗，透過大數據運算，將履歷諮詢經驗系統化，針對求職者期望職務提供客製化建議，按下「一鍵分析」便可檢視自己的履歷亮點與盲點，及時提供職能分析與修改建議。

二、AI寫自我推薦信：自我推薦信是應徵時的關鍵門面，點選「AI幫忙寫」可客製化選擇語氣與文字長度，快速生成具個人特色的自薦內容。

三、AI推薦工作：根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，透過AI演算法主動推薦符合條件的職缺，過去實際成效顯示獲得企業邀約面試的機會平均提升3.2倍。

四、AI獵才顧問：以獵才顧問視角，協助從人選履歷表摘要出企業感興趣的吸睛亮點，協助使用者規劃求職方向。

為協助求職者補強AI實戰力，平台並整合「學習 × 測驗 × 證照」的一站式資源，提供清晰可循的技能成長路徑。課程涵蓋從入門到應用的主題，更可依照自身職務進行篩選，包括「大數據與AI：人資招募智能應用實務」、「人工智慧-Python與資料科學」、「人工智慧-機器學習」等，總計216堂AI主題相關線上課程；測驗部分則包含「AI基礎技能測驗」、「數位人資管理能力檢測」；證照方面也統整65項重要AI認證，如「生成式AI課程認證」、「大型語言模型(LLM)課程認證」、「圖像生成課程認證」等。無論是希望轉職、升遷、補足AI技能，或提升競爭力的使用者，都能在平台找到最適合自己的學習與證照路徑。

AI 求職 履歷表

