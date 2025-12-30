快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

SpaceX效應爆發！群創噴量再鎖漲停 法人積極卡位太空商機

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

光電族群今日在台股大盤回落之際，卻展現強大韌性，成為盤面最耀眼的「抗空部隊」。面板大廠群創（3481）在傳出成功切入全球低軌衛星龍頭SpaceX關鍵供應鏈的利多激勵下，吸引法人大舉回補，早盤量價續揚，不到十點半成交量便突破56萬張，股價迅速亮燈漲停來到16.3元，排隊買單更高達20萬張，強勁的買氣帶動友達（2409）、彩晶及光電設備廠集體上攻。

⭐2025總回顧

群創此番強勢表態，核心動能來自於其轉型先進封裝技術的重大突破。市場分析指出，群創運用Chip first架構的FOPLP扇出型面板級封裝）技術，已順利卡位低軌衛星地端接收器的關鍵射頻元件。群創董事長洪進揚在近期訪談中雖未明言客戶名稱，但坦言該訂單來自於「講出來大家都知道」的國際級衛星大廠，且相關產線目前呈現滿載狀態，訂單能見度已穩健看到明年上半年，這不僅顯示群創成功從傳統顯示器廠轉身為高階封裝供應商，更正式切入太空AI供應鏈。

除了新技術轉型報捷，群創的面板本業也同步迎來久違的春風。受到近期記憶體供給吃緊且價格上揚的連鎖反應，終端品牌商擔心零組件整體成本墊高，紛紛採取「提前備貨」策略，促使群創迎來一波急單。洪進揚對明年首季展現「價量齊揚」的審慎樂觀態度，特別是電視面板需求回溫最為顯著，有望為明年開春寫下開門紅。

集邦科技的最新數據也印證了這份樂觀氛圍。12月下旬電視面板價格已止跌，市場普遍預期在品牌廠提前拉貨的推動下，2026年1月將正式重啟漲價趨勢。

這股正向循環吸引了三大法人的目光，前一交易日法人大舉回補群創逾4萬張，其中外資更占據近3萬張的買超額度，成為推升股價挑戰波段新高的幕後功臣。

法人認為，光電族群短線受到低軌衛星與先進封裝題材的資金簇擁，具備極強的攻擊力道，而中長期則有面板報價止跌回升的基本面支撐。隨著群創非顯示器事業群的出貨放量，該公司正逐步擺脫傳統景氣循環股的標籤，朝向高技術門檻的通訊元件與半導體封裝領域邁進，這將是支撐股價長期評價上修的關鍵動力。

電視面板 群創 低軌衛星

延伸閱讀

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

全民權證／群創 選逾三個月

群創董座談利基 競爭優勢大

意法半導體 也尋求群創合作

相關新聞

104「AI職涯平台」 萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

台股昨（29）日延續緩步墊高格局，朝29,000點靠攏，盤面題材股良性輪動，權王台積電提前發動法說行情，改寫1,530元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。