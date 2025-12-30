SpaceX效應爆發！群創噴量再鎖漲停 法人積極卡位太空商機

光電族群今日在台股大盤回落之際，卻展現強大韌性，成為盤面最耀眼的「抗空部隊」。面板大廠群創（3481）在傳出成功切入全球低軌衛星龍頭SpaceX關鍵供應鏈的利多激勵下，吸引法人大舉回補，早盤量價續揚，不到十點半成交量便突破56萬張，股價迅速亮燈漲停來到16.3元，排隊買單更高達20萬張，強勁的買氣帶動友達（2409）、彩晶及光電設備廠集體上攻。

群創此番強勢表態，核心動能來自於其轉型先進封裝技術的重大突破。市場分析指出，群創運用Chip first架構的FOPLP扇出型面板級封裝）技術，已順利卡位低軌衛星地端接收器的關鍵射頻元件。群創董事長洪進揚在近期訪談中雖未明言客戶名稱，但坦言該訂單來自於「講出來大家都知道」的國際級衛星大廠，且相關產線目前呈現滿載狀態，訂單能見度已穩健看到明年上半年，這不僅顯示群創成功從傳統顯示器廠轉身為高階封裝供應商，更正式切入太空AI供應鏈。

除了新技術轉型報捷，群創的面板本業也同步迎來久違的春風。受到近期記憶體供給吃緊且價格上揚的連鎖反應，終端品牌商擔心零組件整體成本墊高，紛紛採取「提前備貨」策略，促使群創迎來一波急單。洪進揚對明年首季展現「價量齊揚」的審慎樂觀態度，特別是電視面板需求回溫最為顯著，有望為明年開春寫下開門紅。

集邦科技的最新數據也印證了這份樂觀氛圍。12月下旬電視面板價格已止跌，市場普遍預期在品牌廠提前拉貨的推動下，2026年1月將正式重啟漲價趨勢。

這股正向循環吸引了三大法人的目光，前一交易日法人大舉回補群創逾4萬張，其中外資更占據近3萬張的買超額度，成為推升股價挑戰波段新高的幕後功臣。

法人認為，光電族群短線受到低軌衛星與先進封裝題材的資金簇擁，具備極強的攻擊力道，而中長期則有面板報價止跌回升的基本面支撐。隨著群創非顯示器事業群的出貨放量，該公司正逐步擺脫傳統景氣循環股的標籤，朝向高技術門檻的通訊元件與半導體封裝領域邁進，這將是支撐股價長期評價上修的關鍵動力。