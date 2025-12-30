傑霖今日盤中攻上漲停 展望看好明年表現
IC設計廠傑霖科技（8102）於12月22日掛牌上櫃，明年展望預期將優於今年，今日早盤股價攻上漲停。
⭐2025總回顧
傑霖今年累計前11月合併營收為3.93億元，年減17.4％，前三季每股純益1.63元，法人估計，接下來在新產品出貨的加持下，該公司明年將有機會挑戰營收與獲利表現雙創歷史新高。
傑霖原本主攻的中低階影像處理系統單晶片後續將有新一代產品2300系列上市，預計明年首季推出，將於下半年量產。由於產品成本下降，因此可望明顯提升毛利率。
另外，傑霖也推出新的高階IC包括6580及2580系列，擴大產品涵蓋市場範圍。其中2580系列於6月量產，已從11月開始出貨，預期在明、後年會有顯著貢獻，而6580系列則預計明年上半年出貨。
同時，傑霖還有2580系列中階版2500系列IC，預計於明年第3季可量產，後續於2027年還會開發高階的6680系列產品。
依照目前訂單情況，傑霖預估高階IC明年占該公司系統單晶片業績的比重可能超過四成。
後續傑霖的影像處理系統單晶片也規畫陸續切入運動攝影機、無人機、智慧安防、行車紀錄器等應用領域。至於通訊系統模組產品線，預期隨著台灣強化國防自主化政策推進，將可持續承接相關訂單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言