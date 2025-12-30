傑霖今日盤中攻上漲停 展望看好明年表現

IC設計廠傑霖科技（8102）於12月22日掛牌上櫃，明年展望預期將優於今年，今日早盤股價攻上漲停。

傑霖今年累計前11月合併營收為3.93億元，年減17.4％，前三季每股純益1.63元，法人估計，接下來在新產品出貨的加持下，該公司明年將有機會挑戰營收與獲利表現雙創歷史新高。

傑霖原本主攻的中低階影像處理系統單晶片後續將有新一代產品2300系列上市，預計明年首季推出，將於下半年量產。由於產品成本下降，因此可望明顯提升毛利率。

另外，傑霖也推出新的高階IC包括6580及2580系列，擴大產品涵蓋市場範圍。其中2580系列於6月量產，已從11月開始出貨，預期在明、後年會有顯著貢獻，而6580系列則預計明年上半年出貨。

同時，傑霖還有2580系列中階版2500系列IC，預計於明年第3季可量產，後續於2027年還會開發高階的6680系列產品。

依照目前訂單情況，傑霖預估高階IC明年占該公司系統單晶片業績的比重可能超過四成。

後續傑霖的影像處理系統單晶片也規畫陸續切入運動攝影機、無人機、智慧安防、行車紀錄器等應用領域。至於通訊系統模組產品線，預期隨著台灣強化國防自主化政策推進，將可持續承接相關訂單。