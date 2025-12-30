台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

台股昨（29）日延續緩步墊高格局，朝29,000點靠攏，盤面題材股良性輪動，權王台積電（2330）提前發動法說行情，改寫1,530元歷史新高，並帶動封測與設備協力廠人氣強強滾，日月光投控（3711）、京元電（2449）、欣銓（3264）等同步改寫收盤歷史新天價。

台積電預計2026年元月15日舉行法說會，市場買盤提前點火法說會押寶行情，帶動台積電股價、市值同步創高，並吸引人氣聚焦京元電、欣銓、鈦昇、萬潤、日月光投控、采鈺、家登、華景電、環球晶、志聖、辛耘、牧德等台積電相關概念股，相關個股昨天漲幅達2.4%至9.8%不等。

凱基投顧分析，台積電2026年至2027年CoWoS產能供不應求情況加劇，預估月產能將由2025年底的7萬片擴增至2026年的11.5萬片，以全年產能推估，供給量將從2025年的70萬片，攀升至2026年的110萬片。

考量台積電將把更多晶片測試訂單外包，法人評估，日月光投控、京元電等封測廠可望明顯受惠。