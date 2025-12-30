快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

學者：AI 罩經濟 一白遮三醜

經濟日報／ 記者洪安怡陳素玲／台北報導

出口表現亮眼，但民眾對於景氣與投資態度卻轉趨保守。中央大學台經中心執行長吳大任分析，各種不確定因素可能在明年揭曉，導致明年總體局勢「可能大好、也可能大壞」；中央大學終身榮譽教授單驥指出，台灣經濟整體上現有「AI在罩」，無異於「一白遮三醜」，明年經濟走勢仍高度不確定，消費信心呈現膠著，關稅仍是關鍵變數。

⭐2025總回顧

中央大學台經中心昨（29）日公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，不僅連續下滑，也較去年同期走低，顯示民眾對未來半年消費與投資行為仍偏向保守。

吳大任分析，消費信心遲遲無法回升主因仍是不確定性偏高，包括台美關稅談判結果尚未出爐，以及美國貿易擴張法232條款中，半導體相關政策仍處空窗期。雖出口維持強勁，但勞動市場呈現M型化，無薪假（減班休息）人數增加，也讓內需信心承壓。

單驥指出，明年經濟仍具高度不確定性，美國總統川普可能再啟動關稅相關政策，及企業提前搶單所形成的順差能否延續，都是關鍵變數；其次，美國經濟本身也面臨壓力，未來半年財政與經濟前景充滿變數。

單驥分析，AI熱潮是否出現泡沫仍難以判斷，若明年上半年未發生重大衝擊，景氣或可延續成長，但一旦情勢反轉，對台灣影響不容小覷；當前仍須戒慎恐懼，不能因短期榮景掉以輕心。

中央大學經濟系教授姚睿提醒，中小企業占比逾九成，是撐起就業與內需的重要基礎，政府資源配置上應適度分散，應多給予非電子業與中小企業支持。且AI產業本身亦存在景氣循環與周期性，未來出口動能未必年年高速成長，若資源過度傾斜，一旦相關產業「軍備競賽」告段落，整體經濟承受衝擊反而更為嚴重。

消費信心 中央大學 美國經濟

延伸閱讀

桃園6大學城開發頻卡關 張善政今與中大重簽MOU推「健康創新園區」

54個公立大專院校碩博班註冊率掛零 台大1個、中央最多

中國低價商品轉向歐洲、東南亞 多國仿川普祭關稅

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

相關新聞

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

台股昨（29）日延續緩步墊高格局，朝29,000點靠攏，盤面題材股良性輪動，權王台積電提前發動法說行情，改寫1,530元...

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

南韓記憶體大廠SK海力士搶進先進封裝領域，有意在美國印第安納州西拉法葉（West Lafayette）投資38.7億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。