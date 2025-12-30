學者：AI 罩經濟 一白遮三醜

出口表現亮眼，但民眾對於景氣與投資態度卻轉趨保守。中央大學台經中心執行長吳大任分析，各種不確定因素可能在明年揭曉，導致明年總體局勢「可能大好、也可能大壞」；中央大學終身榮譽教授單驥指出，台灣經濟整體上現有「AI在罩」，無異於「一白遮三醜」，明年經濟走勢仍高度不確定，消費信心呈現膠著，關稅仍是關鍵變數。

中央大學台經中心昨（29）日公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，不僅連續下滑，也較去年同期走低，顯示民眾對未來半年消費與投資行為仍偏向保守。

吳大任分析，消費信心遲遲無法回升主因仍是不確定性偏高，包括台美關稅談判結果尚未出爐，以及美國貿易擴張法232條款中，半導體相關政策仍處空窗期。雖出口維持強勁，但勞動市場呈現M型化，無薪假（減班休息）人數增加，也讓內需信心承壓。

單驥指出，明年經濟仍具高度不確定性，美國總統川普可能再啟動關稅相關政策，及企業提前搶單所形成的順差能否延續，都是關鍵變數；其次，美國經濟本身也面臨壓力，未來半年財政與經濟前景充滿變數。

單驥分析，AI熱潮是否出現泡沫仍難以判斷，若明年上半年未發生重大衝擊，景氣或可延續成長，但一旦情勢反轉，對台灣影響不容小覷；當前仍須戒慎恐懼，不能因短期榮景掉以輕心。

中央大學經濟系教授姚睿提醒，中小企業占比逾九成，是撐起就業與內需的重要基礎，政府資源配置上應適度分散，應多給予非電子業與中小企業支持。且AI產業本身亦存在景氣循環與周期性，未來出口動能未必年年高速成長，若資源過度傾斜，一旦相關產業「軍備競賽」告段落，整體經濟承受衝擊反而更為嚴重。