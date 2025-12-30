快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控（3711）、力成（6239）、超豐（2441）等封測指標廠，均緊盯供應鏈動態。

⭐2025總回顧

業界指出，導線架為半導體封裝關鍵材料之一，主要功能為支撐晶片、提供導電路徑並連結外部電路，廣泛應用於QFN、QFP、SOP、TO等封裝形式，涵蓋消費性電子、車用、工控與電源管理IC等市場。

相較先進封裝使用的ABF載板，導線架具備製程成熟、成本低廉優勢，在功率元件與車用晶片領域仍具高度黏著度，估計導線架成本約占整體封裝成本的5%至15%，依產品別與金屬材料（如銅、合金）而有所差異。

各大封測廠基本面方面，日月光投控預期，今年封裝測試整體業績，若以美元計價可較去年大幅成長超過20%，今年測試業績成長幅度，可超過封裝業績二倍。

展望2026年，日月光投控預期，AI和高效能運算（HPC）應用可望持續帶動其先進封裝和測試業績，預期明年先進封測業績可再增加10億美元。

力成則看好2026年記憶體產業結構改善，加上AI相關應用推升高階封裝需求，有助提升整體產能利用率與產品附加價值，對中期營運展望維持審慎樂觀。

超豐相關產品多採用導線架封裝，材料成本變化將影響短期毛利表現，不過，隨客戶導入高可靠度、高單價產品，加上製程效率與良率持續提升，有助緩解原料漲價壓力。

封測 日月光 半導體

延伸閱讀

這檔個股打入SpaceX供應鏈 股價強鎖漲停、成交量爆出37.07萬張大量

紅光滿「面」！群創傳奪SpaceX大單、TV面板看漲 爆量漲停領三虎齊攻

群創報捷 奪SpaceX封裝訂單

群創董座談利基 競爭優勢大

相關新聞

國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科、一詮、順德、界霖因應成本激增，將於2026年元旦...

台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表...

台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望...

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

銅價暴漲，導致半導體關鍵封裝材料導線架也要漲價，引發封裝業者高度關注，包括日月光投控、力成、超豐等封測指標廠，均緊盯供應...

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

台股昨（29）日延續緩步墊高格局，朝29,000點靠攏，盤面題材股良性輪動，權王台積電提前發動法說行情，改寫1,530元...

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

南韓記憶體大廠SK海力士搶進先進封裝領域，有意在美國印第安納州西拉法葉（West Lafayette）投資38.7億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。