國際銅價飆 燒到科技業…導線架四強元旦起調漲報價

國際銅價暴漲，燒到科技業。國內四大半導體與光電關鍵耗材導線架供應商長科（6548）、一詮（2486）、順德（2351）、界霖（5285）因應成本激增，將於2026年元旦起調漲報價，其中，一詮部分產品漲幅上看三成，長科也要漲15%至25%。

導線架是半導體與LED封裝不可或缺的關鍵零組件，為封裝三大材料之一，主要功能在於承載晶片、提供電氣連接（訊號與電力傳輸），並協助散熱與機械保護，廣泛應用於電腦、手機、汽車電子（尤其是電動車）、LED照明等電子產品。導線架全面漲價，是此波銅價勁揚下，最直接影響科技業的重要耗材價格波動。

業界指出，銅是導線架最核心的原材料，成本占比極高，導線架產品價格與國際銅價高度連動，當銅價上漲，導線架廠商若採月或季計價，可享有低價庫存利潤並推升毛利，反之則有跌價損失，使得銅價波動直接影響導線架業者營運與獲利表現。

綜合外媒報導，倫敦金屬交易所（LME）在經歷耶誕節假期休市兩天後，昨（29）日恢復交易開盤隨即狂飆，盤中一度大漲6.6%，每噸最高觸及12,960美元，再度刷新歷史天價。

統計光是12月以來，銅價漲幅已逾15%，站穩每噸1.2萬美元大關；若以昨日高點12,960美元計算，近一個月勁揚17.8%；近三個月（一季）漲幅達26.2%，近半年漲幅更是超過35%，累計今年以來累計大漲45.6%，邁向2009年以來最大的年度增幅。

受銅價瘋狂漲勢衝擊，電子業關鍵耗材導線架漲價已成定局，國內導線架四強長科、一詮、順德、界霖自2026年元旦起陸續調漲報價。

業界指出，順德為全球功率導線架最大供應商，一詮、長科、界霖亦為全球領先廠商，此次四強全面漲價，後續影響值得關注。

長科坦言，受貴金屬與銅價大漲墊高成本影響，2026年元月1日起調漲LED導線架全系列產品售價15%至25%。

順德也針對獨家供應產品啟動漲價，漲幅達兩成以上，法人看好其明年迎來爆發性成長。界霖方面，此次調整幅度也有雙位數百分比。

一詮也將順應市場機制調高報價，據悉，調幅達二位數百分比，部分品項更要調升三成。一詮今年第3季LED／SMD導線架營收占比約34.07%，IC導線架約4.94%，產品包含應用於手機背光的SMD Side View，以及用於伺服器的光電耦合器等，隨報價調漲，獲利動能有望轉強。