台灣大自研 AI 解決方案 助攻中小企
台灣大（3045）總經理林之晨表示，台灣大自研AI解決方案，助攻企業及中小企業，加速AI落地，尤其台灣處於全球AI核心，在地AI可望助攻中小企業搶成長紅利，看好2026年自研AI解決方案可望有三位數成長。
⭐2025總回顧
台灣大昨（29）日舉行《OP同行．啟動未來》分享會，展示自研LLM驅動的AI工具。台灣大觀察，AI應用直接關係到「生意接不接的到、人夠不夠用」的經營現實，透過AI工具，有效掌握40%的非營業時間商機，讓「隱形訂單」轉化為實質營收。
林之晨表示，為協助中小企業搶攻40%隱形商機，台灣大首度展示自研大語言模型（LLM）驅動的「超級總機 （AI語音）」、「超級店員（AI點菜）」及「金牌教練（AI Mentor）」三款AI工具，2026年自研AI解決方案貢獻可望有三位數成長。
