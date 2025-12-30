台灣大 AI 資料中心滿租 採用包租代管模式 預期明年第1季貢獻營收

台灣大（3045）攜手美商威德新（Vantage）開發AI資料中心（Data Center）已啟用，台灣大總經理林之晨昨（29）日表示，目前已經全部滿租，2026年第1季開始貢獻營收，首年就會獲利，未來持續攜手合作夥伴擴大AIDC投資，已經有四、五個合作案洽談中。

林之晨昨天出席台灣大《OP同行．啟動未來》分享會，林之晨表示，位於龜山的新AIDC，除GMI攜手輝達進駐，斥資逾160億元打造AI Factory，也有航運等國內大型企業進駐，台灣大提供專業機房規劃、線路冷卻，加上24小時全年無休團隊，也可協助代建置及代維運服務等，同時具備Uptime Tier III認證，類似「包租代管」模式，一啟用沒多久就滿租，明年開始貢獻營收外，也可望開始賺錢。

此外，台灣大更協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程，助力台灣落實主權AI。

台灣大未來將持續擴大AI算力投資，林之晨表示，台灣電力非常珍貴，加上從土地開發到取得執照要花很多時間，無法很快滿足AI算力需求，因此將與其他具備土地、開發及電力取得能力的夥伴合作，台灣大則發揮客製化能力，打造最佳化電力使用效率（Power Usage Effectiveness，PUE）的規劃，搶進AI算力市場，目前已與四、五個夥伴洽談中。

近年AI趨勢興起，台灣大布局AI，從AI算力、AI應用雙軌進行；AI算力部分，除既有九座IDC支援高耗能AI應用，其中兩座已升級為AIDC，更打造全新國際級雲端機房，並於第4季啟用。

台灣大AIDC位於桃園龜山，屬於美商威德新園區，由威德新進行土地開發、IDC建物開發及電力，台灣大斥資88億元租下，租約為期十年，機房最大負載容量為25MW（百萬瓦）電力，其中資訊設備負載容量（IT Load）為16MW、單櫃散熱可達135KW，台灣大負責依照客戶需求，打造最新最新液冷散熱技術，最佳化PUE，要成為驅動亞太區域AI基礎設施的核心引擎。