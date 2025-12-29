快訊

視涯科技IPO獲准 TrendForce：近眼顯示對OLEDoS需求將逐年提升

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
TrendForce針對2025至2030年AR/VR/MR設備對OLEDoS（矽基OLED）的需求預測。TrendForce提供
視涯科技（SeeYA）IPO申請近日獲得上海市證券交易所審核通過，擬募資20.15億元人民幣，用於擴建OLEDoS顯示器產線與研發中心。根據TrendForce統計，AR、VRMR等近眼顯示裝置對OLEDoS微顯示器的需求有望於2030年達到3,150萬片，2025至2030年複合成長率（CAGR）高達81%。

⭐2025總回顧

TrendForce表示，SeeYA上市標誌著過去Sony獨佔OLEDoS供應的局面被逐步打破，與BOE、熙泰、奧雷德等中系廠商共築本土OLEDoS供應鏈，未來廠商間若能維持良性價格競爭，將有助推動該技術在AR/VR/MR產品中的滲透率。

在VR/MR朝向輕量化、高解析度規格發展的背景下，OLEDoS的成本與技術皆逐漸優化，較當前主流的LCD、玻璃OLED更有潛力成為技術領頭羊。TrendForce預估，OLEDoS於全球VR/MR市場的滲透率將於2030年上升至近60%。

在AR眼鏡領域，儘管輕量化、搭配輔助訊息的發展路徑已成為新一代產品開發顯學，但搭載OLEDoS的觀影類產品憑藉極致畫質呈現，以及更加完善的供應鏈，仍將在多元的AR市場中占據一席之地，預計於2030年持續保有20%以上的市占率。

OLED VR MR

