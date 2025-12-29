員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜
聯發科技友善員工職場環境，致力提供同仁多元美味的餐飲服務，在每日平均周餐近3萬人次周餐、全台辦公室與近100間廠商合作，今日再與麥當勞合作，正式進駐聯發科新竹總部員工餐廳。聯發科副董事長暨執行長蔡力行更是驚喜現身，親自參與快閃活動，為同仁送上熱騰騰的薯條和祝福。
聯發科並在其FB粉絲頁中下向宣告這項福利，並強調此次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅拓展餐飲選擇的多樣性，更展現公司持續優化員工體驗的承諾。
聯發科強調從先進的技術研發到優質的餐飲福利，公司始終堅持國際級的高標準，致力打造讓人才「有感」的幸福職場，成為同仁創新突破的後盾。
蔡力行在今日的開幕活動中，也親自換上麥當勞工作服，幫忙鏟薯條，送上熱騰騰的薯條和祝福。麥當勞今年進駐，也讓員工有更多用餐的選擇，傍晚下班時間，人潮大量湧入，大排長龍。
