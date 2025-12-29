啟碁前進CES大秀AI技術與應用 強打光學交換器

通訊廠商啓碁科技（6285）將前進美國消費性電子展CES 2026，大秀AI布局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟體至邊緣AI發展，強打三大亮點，Wi-Fi 8網路通訊方案；次世代AI網路基礎建設所需的光學交換器，並推出後量子密碼（PQC）模組、數位座艙等技術應用。

啓碁表示，將參與美國消費性電子展CES 2026，以「AI驅動連網，啓動未來智慧生活」（Empowering the Future with AI-driven Connectivity）為主軸，展示AI布局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟體至邊緣AI發展。

啓碁表示，打造WiFi 8網路通訊方案與AI引擎全面升級，全系列產品線，涵蓋路由器、閘道器、延伸器等，皆採用最新WiFi 8技術；其中，企業無線基地台（EAP）支援高階MCS調變等級，最高可達MCS 23，並可依據RF環境動態調整資料速率，即使在極具挑戰性的高密度企業環境中，仍能提供低延遲、高效能的使用者體驗。

此外，啓碁表示，寬頻路由器AI引擎，可辨別用戶端裝置及網路封包、即時分析使用者網路狀態，並智慧調整網路資源，為不同應用程式分配最佳頻寬，確保各項應用穩定運作；此外，AI引擎具備輕量化與跨硬體平台特性，用戶端裝置無需依賴雲端也可順暢運行。

為迎接AI新紀元，啓碁打造兼顧節能與通訊安全的次世代AI網路基礎建設，啓碁指出，推出全新光學交換器（Optical Switch），以創新架構取代傳統資料中心倚賴的乙太網路交換器。光學交換器透過消除光電轉換，可大幅降低逾95%能耗；同時具備超低延遲確保GPU間高速同步運作，全面提升AI運算和GPU使用效能。憑藉其超大頻寬與高度可擴展架構，資料中心無須汰換交換器硬體，即可升級至更高速的光學ToR交換器；降低設備更新成本，協助企業打造高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

此外，為因應未來量子運算帶來的資安挑戰，啓碁與策略夥伴共同推出領先業界的後量子密碼模組，運用光子的不可預測量子特性與專有加速技術，並通過美國NIST認證，此加密/解密模組可廣泛應用於高速、大容量的資料中心、雲端、電信及企業伺服器環境，協助企業提前部署資安防護，以因應快速崛起的量子運算威脅。

啓碁在車用市場布局已久，今年強打滿足邊緣應用的AI驅動數位座艙平台，啓碁表示，全新車規等級模組，結合WNC SiP封裝與製程技術，提供強大AI運算效能與GPU使用效能。產品高度整合高速介面與穩定電源設計，適用於域控制器與數位座艙，全面滿足AI邊緣運算需求，為車載市場打造高效且可靠的智慧解決方案。