麥當勞進駐聯發科總部 執行長蔡力行快閃「為員工送薯條」

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科執行長蔡力行在公司新竹總部的麥當勞餐廳開幕日，特地參與快閃活動。照片擷取自聯發科臉書。
聯發科執行長蔡力行在公司新竹總部的麥當勞餐廳開幕日，特地參與快閃活動。照片擷取自聯發科臉書。

知名速食業者麥當勞進駐聯發科（2454）新竹總部員工餐廳，聯發科執行長蔡力行29日親自現身參與相關快閃活動，為員工供應薯條等餐點。

⭐2025總回顧

聯發科在臉書粉絲專頁上揭露，該公司致力於提供同仁多元美味的餐飲服務，全台辦公室與近100間廠商合作，每日平均將近3萬人次用餐。此次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，拓展餐飲選擇的多樣性，也展現公司持續優化員工體驗的承諾。

上述麥當勞據點於29日開幕，蔡力行特地現身，親自參與相關快閃活動，從官方公布照片來看，他化身為麥當勞人員，為聯發科員工送上薯條等餐點。

相關新聞

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聯發科技友善員工職場環境，致力提供同仁多元美味的餐飲服務，在每日平均周餐近3萬人次周餐、全台辦公室與近 100 間廠商合...

創見推出DrivePro Body 10D穿戴式攝影機 全面支援前線執勤與蒐證

創見(2451)推出全新DrivePro Body 10穿戴式攝影機（密錄器），專為警護人員、保全族群及相關專業領域量身...

vivo X300熱賣 帶旺聯發科等概念股

手機品牌廠vivo上月推出X300新旗艦系列，首月銷量較上一代X200系列成長超過3.5倍，其中X300 Pro表現尤為...

啟碁前進CES大秀AI技術與應用 強打光學交換器

通訊廠商啓碁科技（6285）將前進美國消費性電子展CES 2026，大秀AI布局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟...

麥當勞進駐聯發科總部 執行長蔡力行快閃「為員工送薯條」

知名速食業者麥當勞進駐聯發科（2454）新竹總部員工餐廳，聯發科執行長蔡力行29日親自現身參與相關快閃活動，為員工供應薯...

Counterpoint Research調查 生成式AI消費支出2030年逼近7000億美元

研調機構Counterpoint Research調查，全球消費者在生成式AI上的支出，預計將自2023年的2,250億...

