麥當勞進駐聯發科總部 執行長蔡力行快閃「為員工送薯條」

知名速食業者麥當勞進駐聯發科（2454）新竹總部員工餐廳，聯發科執行長蔡力行29日親自現身參與相關快閃活動，為員工供應薯條等餐點。

聯發科在臉書粉絲專頁上揭露，該公司致力於提供同仁多元美味的餐飲服務，全台辦公室與近100間廠商合作，每日平均將近3萬人次用餐。此次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，拓展餐飲選擇的多樣性，也展現公司持續優化員工體驗的承諾。

上述麥當勞據點於29日開幕，蔡力行特地現身，親自參與相關快閃活動，從官方公布照片來看，他化身為麥當勞人員，為聯發科員工送上薯條等餐點。