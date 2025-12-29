Counterpoint Research調查 生成式AI消費支出2030年逼近7000億美元

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
全球消費者在生成式AI上的支出，預計將自2023年的2,250億美元，大幅成長至2030年的6,990億美元。（路透）
全球消費者在生成式AI上的支出，預計將自2023年的2,250億美元，大幅成長至2030年的6,990億美元。（路透）

研調機構Counterpoint Research調查，全球消費者在生成式AI上的支出，預計將自2023年的2,250億美元，大幅成長至2030年的6,990億美元，年複合成長率達21%，顯現市場需求持續快速擴張。從應用分類市場觀察，聊天機器人平台為成長最快的類別；個人助理與內容生成工具亦將成為帶動整體市場擴張的重要動能。

Counterpoint Research指出，全球AI聊天機器人平台的每月活躍用戶（MAUs） 預計將於2030年突破50億人，用戶規模快速擴大，進一步推升AI軟體市場成長。另外，隨著大型語言模型供應商競爭持續升溫，預期在預測期間內，市場市佔結構將出現顯著變化，產業競爭態勢加速演變。

Counterpoint Research研究總監Marc Einstein指出，未來幾年，AI硬體支出仍將維持強勁表現，但最終能否建立成功且可持續的AI生態系，關鍵仍在於軟體支出的成長。

生成式AI正快速從高階功能轉變為大眾市場的標準配備。儘管高階智慧型手機在2030年前仍將持續支撐主要營收來源，但出貨量成長動能已逐步轉向中階裝置，顯示AI能力正加速普及化。另一方面，AI筆電、XR裝置及AI原生裝置等新型態產品，雖然目前市場規模仍小，卻被視為下一波成長前沿，將逐步拓展智慧型手機以外的AI硬體生態系。

