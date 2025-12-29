詐騙無所不在 台數科建全台首個「電視AI防詐平台」

詐騙無所不在，且手法日新月異，民眾財損驚人，台數科（6464）集團宣布，全新AI防詐產品「防詐熊安心」，攜手清水警分局、瑪帛科技，建構全台首個「電視AI防詐平台」。

台數科表示，打破傳統被動宣導，將防詐知識以互動影音形式直接傳遞至家庭大螢幕，讓長者及家庭成員在日常收視中，就能輕鬆建立數位防護力。

台數科集團台灣佳光電訊總經理張志成表示，「防詐熊安心」是集團推動社會安全數位化的重要里程碑。透過建立此一電視平台，讓科技主動進入社區與家庭，將傳統繁瑣的防詐宣導轉化為互動、易懂的內容，目標是建立一套可持續運作的家庭防詐機制。

台數科表示，「防詐熊安心」四大核心亮點包含AI 防詐專家教學，邀請警員親自拍攝，並透過AI技術建立「AI防詐專家」分身，以具公信力且親切的形象解析最新詐騙案例，幫助民眾一眼識破話術；第一線警察實務訪談則在清水分局協助下，深入訪談第一線偵查佐，獲取少見的前線實務資訊，確保AI產出的防詐內容具備權威性與精準度；你聽我說防詐事蒐集受騙者真實案例與匿名投稿，揭露中高齡族群常見情境。透過同儕分享引發共鳴，有效提升警覺心；且請來在地社區使用者實測，團隊深入臺中惠來、上石社區，邀請長者針對AI內容進行易懂度與即時性測試，確保平台操作符合各年齡層需求。

臺中市政府警察局清水分局長鄭鴻文強調，跨界合作能提升警政能量，讓防詐從被動防堵轉為主動守護。瑪帛科技執行長顧偉揚也補充，此平台的價值在於利用AI的精準性，讓防詐資訊能在民眾最需要的一刻發揮作用。

台數科表示，「防詐熊安心」目前已於臺中經營區率先導入試運行，並完成社區實測。台數科集團預計於明年第1季將此電視AI防詐平台擴大推廣至全台各縣市，持續結合各地警政單位，落實企業社會責任，共同守護全民財產安全。