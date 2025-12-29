創見推全新DrivePro Body 10D穿戴式攝影機 鎖定警護與保全市場

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見推出DrivePro Body 10D穿戴式攝影機， 全面支援前線執勤與蒐證。照片／公司提供。
全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）資訊29日推出全新DrivePro Body 10穿戴式攝影機（密錄器），專為警護人員、保全族群及相關專業領域量身打造，協助完整記錄執勤過程，提升蒐證效率與執勤安全。DrivePro Body 10搭載高感光感測元件，可清楚捕捉現場細節，真實還原畫面。

創見指出，DrivePro Body 10穿戴式攝影機內建紅外線LED燈，強化夜視錄影品質，確保全天候蒐證不中斷，且緩錄模式支援暫存檔儲存空間，可暫存最多1分鐘的錄影，記錄重要影像並節省儲存容量，同時配備高容量鋰電池，完整充電後可提供長達7小時的錄影使用，滿足長時間巡邏與高強度執勤任務需求，協助第一線人員即時記錄關鍵時刻。

此外，DrivePro Body 10內建電子防手震（EIS）技術，在移動過程中仍能保持影像清晰穩定；同時具備IPX4防潑水等級與軍規抗震設計，無論室內或戶外環境皆可穩定運作，成為前線執勤時值得信賴的最佳夥伴。

創見強調，DrivePro Body 10配備獨立快照按鍵，可於錄影同時拍攝靜態照片，快速記錄現場細節，不錯過任何重要證據，還支援縮時錄影功能，透過以固定間隔定時拍攝大量照片再組合成影片，能將緩慢變化的景物壓縮成短片，適用於長時間事件或過程的記錄。

此外，裝置可透過傳輸線連接Android裝置，並搭配專屬的DrivePro Body App，即可即時查看電量、剩餘錄影時間、瀏覽影片並調整設定，隨時掌握裝置狀態，提升行動便利性。

創見 保全 照片

