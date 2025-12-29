vivo X300 Pro銷售開紅盤 首月銷量較上代成長四倍

全球手機大廠vivo上月強勢推出X300極限旗艦系列，作為品牌年度壓軸旗艦機種，X300系列首月銷量較上一代X200系列成長超過3.5倍，其中X300 Pro表現尤為亮眼，首月銷售量較上一代X200 Pro成長高達4倍。作為vivo最頂尖的旗艦產品線，vivo更於指標性通路「三創生活園區」寫下品牌近10年來單月最高銷售額紀錄；同時，官方體驗店來客結構亦出現明顯轉變，舊換新比例由原本的2：8提升至3：7，顯示X300系列成功吸引更多新客進店，其中來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比更高達四成，跨品牌吸引力顯著提升。X300系列各方戰報佳績更穩穩拿下vivo系列中的「安卓旗艦成長王」。

vivo自X200系列起，即以強大的長焦拍攝、夜拍表現與穩定錄影能力，深受影像愛好者青睞，隨著X300系列全面升級影像系統與拍攝體驗，vivo進一步將拍攝實力延伸至更多生活場景。無論是演唱會舞台上瞬息萬變的燈光效果與表演者的細膩表情、跨年夜人潮中的倒數煙火、年節期間燈火通明的街景，或是春節走春與家族團聚的溫馨時刻，X300系列皆能清晰捕捉每一個真實情感與細節畫面，陪伴消費者將年末到新年的美好回憶完整保存。看準年節假期拍攝需求持續升溫，vivo推出多項年節購機優惠，期望以完整的影像體驗與貼心回饋，成為消費者記錄重要時刻的最佳夥伴。

自2026年1月1日起至1月31日止，凡至vivo全台官方體驗店購買X300系列，即可享以1,990元專屬價格入手「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」，輕鬆提升演唱會、旅行及年節拍攝實力。同時，更享有原廠延長保固12個月及螢幕意外保固12個月乙次的雙重保障，持指定機型舊換新的消費者，則額外加碼現折3,000元，讓每位V粉都能以最划算方式入手旗艦拍攝神器，輕鬆捕捉生活中每個精彩瞬間。

除官方體驗店，vivo線上官方商城亦祭出原廠雙重保固與價值4,000元的旅遊券回饋。凡於momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、Yahoo!奇摩購物中心、酷澎購物網等五大指定電商平台購機，可享有4,000元平台幣回饋多元購機好禮應有盡有。vivo期盼透過最完整的通路布局與最誠意的優惠內容，讓每位喜愛影像創作的V粉都能輕鬆入手X300系列，記錄生活中每一個值得珍藏的精彩瞬間。