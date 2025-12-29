創見推出DrivePro Body 10D穿戴式攝影機 全面支援前線執勤與蒐證

創見(2451)推出全新DrivePro Body 10穿戴式攝影機（密錄器），專為警護人員、保全族群及相關專業領域量身打造，協助完整記錄執勤過程，提升蒐證效率與執勤安全。

創見表示，DrivePro Body 10搭載高感光感測元件，可清楚捕捉現場細節，真實還原畫面；內建紅外線LED燈，強化夜視錄影品質，確保全天候蒐證不中斷；緩錄模式支援暫存檔儲存空間，可暫存最多1分鐘的錄影，記錄重要影像並節省儲存容量；配備高容量鋰電池，完整充電後可提供長達7小時的錄影使用，滿足長時間巡邏與高強度執勤任務需求，協助第一線人員即時記錄關鍵時刻。此外，DrivePro Body 10內建電子防手震（EIS）技術，在移動過程中仍能保持影像清晰穩定；同時具備IPX4防潑水等級與軍規抗震設計，無論室內或戶外環境皆可穩定運作，成為前線執勤時值得信賴的最佳夥伴。