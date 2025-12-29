快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

集邦：近眼顯示對OLEDoS需求將逐年提升 視涯科技IPO加速技術滲透

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

視涯科技(SeeYA) IPO申請近日獲得上海市證券交易所審核通過，擬募資20.15億元人民幣，用於擴建OLEDoS顯示器產線與研發中心。根據TrendForce統計，AR、VRMR等近眼顯示裝置對OLEDoS微顯示器的需求有望於2030年達到3,150萬片，2025至2030年複合成長率(CAGR)高達81%。

⭐2025總回顧

TrendForce表示，SeeYA上市標誌著過去Sony獨占OLEDoS供應的局面被逐步打破，與BOE、熙泰、奧雷德等中系廠商共築本土OLEDoS供應鏈，未來廠商間若能維持良性價格競爭，將有助推動該技術在AR/VR/MR產品中的滲透率。

在VR/MR朝向輕量化、高解析度規格發展的背景下，OLEDoS的成本與技術皆逐漸優化，較當前主流的LCD、玻璃OLED更有潛力成為技術領頭羊。TrendForce預估，OLEDoS於全球VR/MR市場的滲透率將於2030年上升至近60%。

在AR眼鏡領域，儘管輕量化、搭配輔助訊息的發展路徑已成為新一代產品開發顯學，但搭載OLEDoS的觀影類產品憑藉極致畫質呈現，以及更加完善的供應鏈，仍將在多元的AR市場中占據一席之地，預計於2030年持續保有20%以上的市占率。

OLED VR MR

延伸閱讀

兩岸靚人物／沐曦集成電路創辦人陳維良 「傳幫帶」制度 培育菁英

杭州六小龍 「 雲深處」啟動IPO流程

MaiCoin 集團執行長劉世偉的公開信預告明年 RWA 上鏈、完成 IPO 目標

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

相關新聞

創見推出DrivePro Body 10D穿戴式攝影機 全面支援前線執勤與蒐證

創見(2451)推出全新DrivePro Body 10穿戴式攝影機（密錄器），專為警護人員、保全族群及相關專業領域量身...

vivo X300熱賣 帶旺聯發科等概念股

手機品牌廠vivo上月推出X300新旗艦系列，首月銷量較上一代X200系列成長超過3.5倍，其中X300 Pro表現尤為...

vivo X300 Pro銷售開紅盤 首月銷量較上代成長四倍

全球手機大廠vivo上月強勢推出X300極限旗艦系列，作為品牌年度壓軸旗艦機種，X300系列首月銷量較上一代X200系列...

功率半導體走向G2兩極化 中系業者藉規模優勢重塑產業格局

自中美貿易戰啟動後，加上全球政經不穩定局勢壟罩下，AI伺服器長期而言，仍有不錯的發展空間，而電動車則是在永續節能議題的帶...

傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲

市場傳出台積電明年1月起調漲3奈米以下先進製程報價，半導體產業專家分析，主要是反映成本升高，並顯示半導體先進製程是賣方市...

光聖員工家庭日 總經理張英華：2025營收創新高 展望2026持續成長

光聖（6442）27日上午9時於台北市立木柵動物園舉辦一年一度的員工家庭日活動，由光聖總經理張英華主持，並率領公司高層主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。