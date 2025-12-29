vivo X300熱賣 帶旺聯發科等概念股
手機品牌廠vivo上月推出X300新旗艦系列，首月銷量較上一代X200系列成長超過3.5倍，其中X300 Pro表現尤為亮眼，首月銷售量較上一代X200 Pro成長達4倍，帶旺vivo供應鏈包括聯發科（2454）29日站上周、月、季線；台積電（2330）也創新天價。
vivo表示，觀察官方體驗店來客結構出現明顯轉變，舊換新比率由原本的2比8提升至3比7，顯示X300系列成功吸引更多新客進店。
vivo指出，隨X300系列全面升級影像系統與拍攝體驗，vivo進一步將拍攝實力延伸至更多生活場景。無論是演唱會舞台上瞬息萬變的燈光效果與表演者的細膩表情、跨年夜人潮中的倒數煙火、年節期間燈火通明的街景，或是春節走春與家族團聚的溫馨時刻，X300系列皆能清晰捕捉每一個真實情感與細節畫面。看準年節假期拍攝需求持續升溫，vivo也推出多項年節購機優惠，包括2026年1月1日起至1月31日止，凡至vivo全台官方體驗店購買X300系列，即可享以1,990元專屬價格入手「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」等。
